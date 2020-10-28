Akşener'den Erdoğan'a: Bu tavırla Macron'a destek çıktın

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Erdoğan'a "Takındığın bu tavırla, Macron’u pişman etmedin, bilakis Macron’a destek çıktın. Türk dış politikasını, egona meze yapmaktan artık vazgeç" diye seslendi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u kınadığını açıkladığı konuşmasında Akşener, Erdoğan'ın Macron'a karşı "ağız dalaşı"na girdiğini ve bu tutumun "güçsizlerin" başvurduğu yol olduğunu savundu.
"Kendi iktidarını kurtarmak için, peygamberimize hakaret etmeyi, Müslümanlara hakaret etmeyi mübah gören Emmanuel Macron’u ve onun temsil ettiği bu barbar zihniyeti kınıyorum" diyen Akşener şunları kaydetti: