Akşener'den Erdoğan'a: Bu tavırla Macron'a destek çıktın

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Erdoğan'a "Takındığın bu tavırla, Macron’u pişman etmedin, bilakis Macron’a destek çıktın. Türk dış politikasını, egona meze yapmaktan artık vazgeç" diye seslendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u kınadığını açıkladığı konuşmasında Akşener, Erdoğan'ın Macron'a karşı "ağız dalaşı"na girdiğini ve bu tutumun "güçsizlerin" başvurduğu yol olduğunu savundu.

"Kendi iktidarını kurtarmak için, peygamberimize hakaret etmeyi, Müslümanlara hakaret etmeyi mübah gören Emmanuel Macron’u ve onun temsil ettiği bu barbar zihniyeti kınıyorum" diyen Akşener şunları kaydetti:

"Ne var ki, bizim kınamak ve kınanmaktan öte dertlerimiz var. Dünya da yansa, vatandaşımızın derdini öncelemek zorundayız. Kınamakla kalmayıp, ülkemizi güçlü, vatandaşımızı müreffeh kılmalıyız ki; Macron gibiler böyle densizlikleri yapmadan önce 40 kere düşünsünler! Türkiye’nin karakteri, bize saygısızlık yapana hakaret etmek değil, bize saygısızlık yapanı pişman etmektir. Ama bu, lafla olmaz. Ağız dalaşına girmek, güçsüzlerin, acizlerin başvurduğu bir yoldur.

Güçlü olan, ağız dalaşına girmez. Güçlü olan, 'Ey Fransa, Ey Amerika, Ey İsrail' deyip, perde arkasında al gülüm, ver gülüm yapmaz.Güçlü olan, vatandaşını boykota çağırıp, kendi işini milletine yıkmaz.Güçlü olan, gerekeni yapar.

Ama güçlü olmak için, akıllı bir dış politika yürütmek gerekir. Güçlü olmak için, üreten, sağlam bir ekonomiye sahip olmak gerekir.Güçlü olmak için, memlekette demokrasiyi, hukuku ve adaleti hakim kılmak gerekir. Hakarete karşı, daha büyük bir hakaretle cevap verirseniz, Macron’un Fransız kamuoyundaki gücünü artırırsınız. O nedenle Sayın Erdoğan’a sesleniyorum; takındığın bu tavırla, Macron’u pişman etmedin, bilakis Macron’a destek çıktın. Türk dış politikasını, egona meze yapmaktan artık vazgeç. Yabancı ülkelerin ergen tavırlı liderlerine, hak ettikleri cevabı, aynı ergen tavırla değil, devlet adamlığıyla ver. Bulunduğun makama yakışan da, ülkenin menfaatine olan da budur."