Akşener'den Erdoğan'a 14 günlük tam karantina çağrısı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Öğretmenler Günü dolayısıyla sözlerine tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak başlayan Akşener, iktidara, "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz" diye seslendi. Akşener, "Öğretmenlerimiz, onlara reva gördüğünüz o 18 yılı hiç ama hiç unutmayacak. Bu kadar kutsal bir mesleği mevsimlik işle çevirenleri asla unutmayacak" ifadelerini kullandı.

Almanya ve Fransa tepkisi: İlişkilerimizi bozar

"Almanya ve Fransa Türk bayrağından rahatsız oluyorlarsa denecek bir şey yok. Ama bu davranışalrın sonuna başka bir hesap varsa bu karar her şeyden önce insan hakları ihlalidir. Avrupa'da yaşayan Türklerin temel haklarını yok saymak ilişkilerimize zarar verir. Siyasi pozisyonları ne olursa olsun Türk konfederasyonu üyesi vatandaşlarımızın sonuna kadar İyi Parti olarak arkasındayız."

14 günlük tam karantina çağrısı

"Kaybettiğimiz canlar bizim canımız ama görüyoruz ki iktidar hâlâ pansuman tedbirlerle durumu idare etmeye çalışıyor. Gelin en az 14 günlük bir karantina uygulayın. Aşı umuduna kadar Türkiye biraz rahatlasın bunu yaparken de işletmeleri ayakta tutacak destekler verin. "

Çocuklar 2-3 yaşlarına geldikleri halde...

"Eğer çocuklarımızın, yetersiz beslenmeden doğan vitamin eksikliği nedeniyle, 2-3 yaşına geldikleri halde dişleri çıkmıyorsa, ortada büyük bir sorun var demektir. Eğer iktidar 19 yıldır çocuklarımızın içinde bulunduğu durumu görmezden geliyorsa ortada büyük bir sorun var demektir."

'135 milyar liraya mal oldu'

"Gelin şu, “faiz sebeptir, enflasyon sonuç” saçmalığını terk edin. Sayın Erdoğan’ın Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve damat inadı bize 135 milyar liraya mal oldu."