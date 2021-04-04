Akşener'den 'emekli amiraller' açıklaması: Bu bir zevzekliktir

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriyle ilgili "Sabah bir uyandık emekli amirallerin canı sıkılmış, bildiri yayınlamışlar. Kişisel fikrimiz söylüyorum: Bu bir zevzekliktir. Türkiye bu zevzekliklerden çok çekti" dedi.

Akşener partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında "Bu tür gece yarısı emekli de olsa silahlı bürokrasi mensubu kişilerin yaptığı açıklamalar, genellikle Türkiye’de demokrasinin kesintisine uğrayan muhtıraları akıllara getirir. Dolayısıyla iktidar partisine üzerinde tepinme fırsatı tanınmıştır. Partimiz vesayet ve diğer odakların net bir biçimde karşısındadır. Ama bildiğim bir şey var, bugüne kadar genellikle darbe ve muhtıralar iktidar partisinin karşısında muhalefetin tutumunu beğenmeyen silahlı bürokratlar tarafından yapılmıştır. Sonuçta gerek muhtıra gerek darbelerin sonucunda Türkiye'de sadece iktidar değil muhalefetin de tümü değişmiş ve paketlenip gönderilmiştir" dedi.

Akşener açıklamasında "Sabah bir uyandık emekli amirallerin canı sıkılmış, bildiri yayınlamışlar. Kişisel fikrimi söylüyorum bu bir zevzekliktir. Türkiye bu zevzekliklerden çok çekti" dedi.

İYİP lideri "Buradan herkese, emekli silahlı bürokratlara sesleniyorum. Herkes görevini, başındayken yapmalıydı. Yunanistan ve Adalar konusunda bir tavır göremedik. Siyaset, siyasetçiler tarafından yapılır. Bunlar bilgilerini ve görgülerini elbette STK’lar ve siyasi partiler içerisinde kamuoyuyla paylaşabilirler, muhalefet partilerini beğenmiyorlarsa, siyasi parti kurup onun üzerinden yürüyebilirler. Darbe çağrısı oluşturacak bir duruma da neden olamazlar" ifadelerini kullandı.

Partisinin "siyaset kurumunun yerinde olmak isteyen herkesin karşısında" olduğu açıklamasını yapan Akşener "Bu bildiri sahiplerinin bu zevzekliği yapmasına neyin sebep olduğunun da dikkate değer olduğunu söylemek isterim. Türkiye yoluna devam edecektir. Bu tür zevzekliklere de müsaade edilmeyeceğinin bilinmesini isteriz" dedi.