Akşener'den Çakıcı açıklaması

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesini "Sayın Abdülhamit Gül’e dendi ki, küçük ortak tarafından ‘Haddini bil reform yapamazsın' Yani Kılıçdaroğlu’na tehdit geldi ama adresi Adalet Bakanı ve ona sahip çıkan Sayın Erdoğan’adır." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Başkanı Meral Akşener'i partisinin Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından yapılan ortak açıklamada Akşener, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "hukuk reformu" açıklamalarını hatırlattı.

Akşener, "Sonra ne oldu? Sonra tehdit geldi sonra tehdite küçük ortağın tavrı geldi, o tehdite sahip çıkıldı. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu’na bir tehdit söz konusudur, ayıptır çirkindir bunları bir kenara koyduktan sonra. Sayın Abdülhamit Gül’e dendi ki, küçük ortak tarafından ‘Haddini bil reform yapamazsın” Yani Kılıçdaroğlu’na tehdit geldi ama adresi Adalet Bakanı ve ona sahip çıkan Sayın Erdoğan’adır. Bugüne kadar siyasi tarihimizde böyle bir tehdide sahip çıkan, bunun yanında duran siyasi cenahtan ilk ve tek tavır ve tutum olmuştur" diye konuştu.

'Türkiye'yi yönetenlerin kulağının üzerine yatması manidar'

CHP'nin şikayeti üzerine savcılığın soruşturma açmasını olumlu karşıladığını belirten Akşener şöyle devam etti:

"Fakat özellikle takip ettiğim bir şey oldu, Sayın Cumhurbaşkanı’nın, İçişleri Bakanı’nın ve Adalet Bakanı’nın bu tavra karşı herhangi bir söylemi olacak mı diye. Şu ana kadar olmadı. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanının bu manada tehdit edilmesi Türkiye’yi yönetenlerin de kulağının üstüne yatması çok manidardır. Bu beyefendilere hatırlatmak isterim ki, siyasetçi siyasetçinin dostu olmak durumundadır, dün kendilerinin yaşadığı pek çok konuda siyasetçiler siyasetçinin yanında durmuştur. Bunu milli iradeye karşı yapılmış bir tehdit olarak görmekte olduğumu ifade etmek isterim. Ama asıl benim dikkatimi çeken başka bir durum var, o da şudur; Biz tüm siyasetçiler ben kendisine abi diye hitap ederim Temel Bey de dahil hepimiz çeşitli dönemlerde tehdit aldık, bunlar hep oldu ama bugüne kadar hiçbir siyasetçi böyle bir tehdidin yanında durmadı. Asıl bakılması gereken yer burası."

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da, “Adalet reformu dediğiniz zaman kanunları çıkarmak kolay, adil olacağız demek kolay ama birisi adaleti çiğnediği zaman sizden de olsa onun hakkında işlem yapabiliyorsanız işte o zaman Türkiye’de adalet vardır deriz” ifadelerini kullandı.