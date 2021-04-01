Akşener'den Bahçeli'ye AYM yanıtı: Evinde dinlenmeye davet ediyorum

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, HDP kararı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AYM'nin kapatılması yönündeki çağrısına ilişkin konuştu.

"AYM raportörünün iddianameyi geri gönderdiğine dair bilgim var. Bahçeli sürekli ‘kapatın’ dediği için, Yargıtay hızlı bir dosya hazırladı. Fakat başka bir durum var. Erdoğan’ın ikinci kez seçilip seçilmeyeceğine dair tartışmalar var. Bahçeli de Erdoğan’ın üzülmesini istemediği için AYM’yi taşlamaya başladı" diyen Akşener, "Son hadiselere baktığımız zaman ben kendisinin bir yakın kardeşinin kız kardeşi olarak kendisini eve dönmeye davet ediyorum. Çok yorgun olduğunu anladım. Evinde dinlenmeye davet ediyorum" ifadesini kullandı.