Akşener'den Bahçeli'nin 'Evine dön çağrısına' yanıt: Başından beri söyledim, politikayı bırakıp herkesten özür dileyip eve dönerim

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, MHP lideri Bahçeli'nin kendisine yaptığı "Evine dön" çağrısını değerlendirdi. Akşener, “Ben şimdi Sayın Bahçeli'nin ev sözünün ne manaya geldiğini bilmediğim için Sayın Erdoğan'a seslendim. Dedim ki ortağını ilgisiz bırakma. Bana sardırdı. Onun için ilgilen. Eve mi? Onu bilmiyoruz. Yuvalar çok, evim de yuva" dedi.

Çeşitli ziyaretler için Kırıkkale'ye gelen İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, ilk olarak Yahşihan ilçesinde vatandaşlarla buluştu, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Akşener, bir kişinin "Erken seçim olacak mı?" sorusuna, "Ekonomiye bağlı. Çok erken bir seçim beklemiyorum. 2021 Haziran'ı olabilir belki. Çok yakın zamanda bir seçim beklemiyorum" yanıtını verdi.

Bir başka kişinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "eve dön" çağrısını hatırlatması üzerine Akşener, "Ben şimdi Sayın Bahçeli'nin ev sözünün ne manaya geldiğini bilmediğim için Sayın Erdoğan'a seslendim. Dedim ki ortağını ilgisiz bırakma. Bana sardırdı. Onun için ilgilen. Eve mi? Onu bilmiyoruz. Yuvalar çok, evim de yuva. Ben başından söyledim. Ben politikayı bırakıp herkesten özür dileyip eve dönerim. Bu derece" diye konuştu.

Güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yana olduklarını aktaran Akşener, AKP, CHP ve kendilerinin katılımıyla bir çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.