Akşener'den Babacan'a ziyaret

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ve ekibi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı partilerinin genel merkezinde ziyaret etti.

DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabından fotoğrafta "Bugün İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve arkadaşları Genel Merkezimizi ziyaret ediyor" notuyla paylaşıldı.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısını ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın bununla ilgili yorumlarını değerlendirmiş ve "Bahçeli'nin söylediklerinden hiçbir şey anlamadım ama sonra Erdoğan'ın cuma çıkışı sonrası anlaşıldı ki, Cumhur İttifakı'na çağrı gibi yapılmış" demişti.