Akşener’den AYM üyesi Yıldırım açıklaması: İstifa etmeli

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” paylaşımının AKP’ye yaradığını savunarak “Kişisel görüşüm, istifa etmeli” dedi.

Habertürk’te Veysi Ateş’in sorularını yanıtlayan Akşener konuyla ilgili “Yalnız ilgili arkadaşın attığı o tweet 1 milyon dolar para verseler AKP açısından faydası olmazdı. Şuur altını harekete geçirecek bir tweet oldu. Ben hakimlerin, savcıların Anayasa Mahkemesi üyelerinin hepsi dahil olmak üzere sosyal medya üzerinden siyasilere yönelik tavır koymalarını doğru bulmuyorum” dedi.

Akşener “Bu ilgili arkadaşın ışık paylaşımı başka bir yere evrildi. Tartışmayı bugün farklı biçimde perdelemekle birlikte Sayın Süleyman Soylu ve Devlet Bahçeli’nin başlattıkları o tartışmayı ben Türkiye açısından doğru bulmuyorum” diye konuştu.

“İstifa etmeli mi?” sorusuna ise Akşener şöyle yanıt verdi:

”Kişisel görüşüm istifa etmeli. Anayasa Mahkemesi'ne ok atıldığı bir dönemde. Barolar gündeme geldi ve parçalandı. Şimdi Anayasa Mahkemesi üzerinden bir tartışma yaşandı. O tartışmayı haklı olduğu bir noktaya getirecek davranışın doğru olmadığını düşünüyorum. Kaldı ki Anayasa Mahkemesi'nde bir kişi hariç geri kalanın tamamı bu iktidar tarafından seçilmiş. Öyle bir keşmekeş ki, Enis Berberoğlu'nun özelinde tartışılmakla birlikte esasında hukuk ve adalet krizi yaşıyoruz biz şu anda."