Akşener'den asgari ücret yorumu: Üretici fiyatlarına yansıyacak

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenen 2021 asgari ücretine ilişkin yaptığı açıklamada "İşgücü maliyetlerinin 4200 liraya çıkması mutlaka üretici fiyatlarına ve yıllık enflasyona yansıyacak" dedi.

Akşener'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Yeni asgari ücret çalışanlarımız için yeterli olmadığı gibi, işgücü maliyetlerinin 4200 liraya çıkması mutlaka üretici fiyatlarına ve yıllık enflasyona yansıyacak. Oysa bizim önerimizi yapsaydınız, işgücü maliyetleri aynı kalacağı için maliyet bazlı bir enflasyon oluşmayacaktı."