Akşener'den '28 Şubat' açıklaması: O gün kazananlar şimdi kazanmış durumda mı?

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Kızılcahamam'da düzenlediği konferansta 28 Şubat'ı "kendisinin de aktif olarak ancak karşı bir şekilde içinde yer aldığı süreç" olarak niteledi.

Akşener "O günlerde İstanbul'un seküler sermayesi, meslek odalarının başkanları, güvenlik bürokrasisi darbe yapmak yerine, baskıyla bir iktidarın düşürülmesini hedeflediler ve başardılar. İlk defa denenen bu yöntemi de 'postmodern darbe' olarak tanımladılar. Doğru söylediler" dedi.

'O gün kazananlar kazanmış durumdalar mı?'

"Oluşturulan psikolojik baskılarla 54. hükümetin düşürüldüğünü" söyleyen Akşener şunları kaydetti:

"Kaybedenler oldu. DYP ve Çiller, Refah Partisi ve rahmetli Erbakan kaybetmiş oldu. Kimler kazandı? Rahmetli Mesut Yılmaz, İstanbul sermayesi ve güvenlik bürokrasisi kazandı kabul edildi. Yıl 2021, o gün kazananlar kazanmış durumdalar mı? Hayır. Mesut Yılmaz, Anavatan Partisi kazanmış kabul edilirken, bugün yok. Refah Partisi kaybetmiş kabul edilirken, 2002'de o yapının içinden çıkan hocayla yerli ve milliği mukayese kabul, kabil olmayan bir başka yönetim hem zihniyetiyle hem insanlarıyla iş başında. Merkez sağ yerinde duruyor mu? Hayır. Çok merak ediyorum o günün aktörleri bugünkü Türkiye'nin oluşacağından küçücük bir şüphe duymuşlar mıydı? Dolayısıyla milletimize güveneceğiz. Millet görmez, bilmez demeyeceğiz."

'2010 referandumu olmasaydı 15 Temmuz olmazdı'

2010'da yapılan referanduma da değinen Akşener, "Referandumuna götürülen anayasa yargıyı ele geçirmek için çıkarıldı. O referandum olmasaydı 15 Temmuz olmazdı. 15 Temmuz'da, o 28 Şubatçıların, 2010'a kadar sayın Erdoğan ve arkadaşlarının güvenmediği bu millet, o devleti gitti sokaktan ve köprüden topladı, getirdi" diye konuştu.