Akşener: Üçüncü ittifak arayışı yok

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, üçüncü bir ittifak arayışları olmadığını belirterek, "Şu anda seçime yönelik bir çalışma yok" dedi.

'Türkiye’de norm dediğimiz şey, sürekli olarak ortadan kaldırılıyor'

Akşener, güvenlik soruşturması oylamasının yenilenmesi kararıyla ilgili "Bu gittikçe normali kanırtma hali. Türkiye’de norm dediğimiz şey, sürekli olarak ortadan kaldırılıyor. Bu defaki kanırtarak yapılan bir iş. Bunun neticesini, ben kendilerine hayırlı olacağını düşünmüyorum. Sayın Şentop bir hukuk profesörü zaten. İstanbul Sözleşmesiyle ilgili Sayın Erdoğan’ın söylediği söze bir tüy dikti. ‘Montre’den de çıkabiliriz’ canı isterse" ifadesini kullandı.

'Şu anda seçime yönelik bir çalışma yok'

Akşener, "Üçüncü bir ittifak arayışından bahsediliyor. Bu konuda bir çalışma var mı?" sorusu üzerine, "Şu anda seçime yönelik bir çalışma yok. Herhangi bir şey yok. Herkes bir şey söylüyor. Ana konuları konuşmak bu ülkede çok pahalı oldu; açlığı, işsizliği, kayırmacılığı, esnafın halini konuşmak zor. Biz burada direniyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Siyasi partilerin ilan etmediği her şeyi karşı taraf konuşuyor. Bunun için biz de o tuzağa düşmeyeceğiz" dedi.