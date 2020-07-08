Akşener: Siz geçim sıkıntısı çekerken onlar saray soytarılarının borçlarını siliyor

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akşener'in açıklamalarından satırbaşları özetle şu şekilde:

Hendek'te yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet ailelerine sabır diliyorum. İYİP olarak olayın takipçisi olacağız.

Sivas'ta yakılan da bizdik, Başbağlar’da vurulan da bizdik. Biz Madımak'la, Başbağları ayıranlardan değiliz. Her iki acıyı da kendi acımız bilenleriz. Allah kardeşlerimize rahmet eylesin. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.

Güzelim Gelibolu ormanları yandı gitti. Güzelim ağaçlar kül oldu. Açıklama yine aynı, belirsizlikte bir dünya markası olan Tarım Bakanı'ndan numaradan bir ciddiyet. Yine uçak yok yine müdahale yetersiz. Geçen seneki yangınlardan yine ders almak yok. Yangın söndürme uçaklarını alacak para yok.

Einstein'ın dediği gibi “Delilik aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir” AKP bu yöntemi algı operasyonu için kullanmaya devam ediyor.

Gençleri sosyal medyada kontrol edemiyorlar. Yasaklayacaklarmış. Kendilerine yapılan alçakça bir saldırıyı gündeme getirip algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Twitter ne yaptı kendilerine ait trol hesapları kapattı. Kendi hesaplarının engellenmesine kızdılar.

Bir hafta önce sosyal medyayı öve öve bitiremeyen Sayın Erdoğan, bir hafta sonra “kapatacağız” der miydi? Bu farklı düşünceleri ezerek susturma çabasıdır.

Her gün birileri hakarete, iftiraya uğruyor. Küçük ortak her gün öfke krizi geçiriyor. Minik ortak her gün birini hedef gösteriyor. Masum gazeteciler cezaevine konuluyor ama masum kadınlara tecavüz göndermesi yapanlar serbest kalabiliyor. Ama Sayın Erdoğan'a sorarsanız; suçlu Netflix, YouTube, Twitter.

Dolar bugün 6.58'ten işlem görüyor. İki senede TL yüzde 50 değer kaybetmiş. Kişi başı milli gelirimiz 9 bin doların altına düşmüş. Tarım işçilerinin sayısı azalmış. İki senelik enflasyon yüzde 30 olmuş.Türkiye kendi sınıfında dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip. Gelmekte olan geliyorken, Damat Bey ve kayınpederine önerim, Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini türlü yalanlarla savunmayı bir an önce bırakmalarıdır. Sizi TÜİK'in düzenlenmiş rakamları kurtaramaz. Damadı Haznenin başından almalısın. Gitsin başkasının hazinesiyle oynasın kardeşim.

Cumhurbaşkanlığı Bütçe Başkanlığının itirafnamesi, biz yazmadık onlar yazdı. Deniyor ki; hazine yardımları ödeneği 130 milyardı 136 milyar liraya çıktı.

Sayın Erdoğan’a açık ve net bir çağrı yapıyorum. Tarih kendisini Saraya kapatanların sebep olduğu felaketlerle doludur. Vatandaşı duymazsan o makamlarda durmaya hakkın yoktur. Vatandaşı gör, insanımızı duy artık. Sana o koltuğu veren aziz millettin sesini duy artık.

'EYT’lileri namus meselesi ilan edenler seçimden sonra unuttu gitti'

Sözü Marmara EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Başkanı Gönül Boran Öztürk’e bırakan Akşener, Öztürk'ün konuşmasının ardından şunları söyledi:

"EYT'lilere maaş bağlanması için gereken para sadece 10 milyar lira. Şu rakamlara bakar mısınız? Ne müteahhitmiş arkadaş! Bir türlü doyuramadınız gitti. Yazıklar olsun size.

Türkiye’yi yönetenler bu derde çözüm bulmak zorundadır. Meclis’e girdiğimizden beri EYT’li kardeşlerimiz için çok çalıştık. EYT’lileri namus meselesi ilan edenler seçimden sonra unuttu gitti.

Hem EYT’lileri hem emeklileri konuşan başkanlarımıza Sayın Erdoğan’ın kulak vermesi gerekiyor. Vatandaşı yük görüp gereğini yapmazsanız, biz geleceğiz biz yapacağız bundan kimsenin endişesi olmasın. Sayın Erdoğan ve ekibinin yaptıkları Türkiye’ye olan güveni de zedeledi. Menemen bile zengin yemeği oldu. Millet suni gündemlerle boğulurken, onlar özel jetlerle seyahat etmeye, Saraylarda günlerini gün etmeye devam ediyor. Siz geçim sıkıntısı çekerken onlar saray soytarılarının borçlarını siliyor."