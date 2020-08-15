Akşener: Partili Cumhurbaşkanlığı devam ettiği sürece Cumhur İttifakı’nda yer almam

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV’de Çiğdem Akdemir’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da destek verdiği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "evine dön" çağrısına, ''Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhur İttifakı’nın içinde yer almamız mümkün değil. Başıma silah dayasalar mümkün değil" yanıtını verdi.

Akşener şunları söyledi:

''Sayın Devlet Bahçeli, aslında 6 ayda bir bizim partimize bir davet çıkarıyor. Ama hep beni hariç tutardı şimdiye kadar. İlk defa şahsen beni davet etti. Bu ev sözü yani özellikle kocaman yazılmış ‘ev’ sözü ‘MHP'ye dön’ anlaşıldı. Fakat ben o mesajı benden ziyade Sayın Erdoğan'a yönelik bir parmak sallama gibi algıladım. Dün mü önceki gün mü yapılan açıklamanın da aynı şekilde yapıldığını düşünüyorum. Parlamenter sistemle ilgili aynısını düşünüyorum. Çünkü, ben de cevap olarak dedim ki Sayın Erdoğan'a, ‘Ya ortağınla biraz ilgilen, biraz ilgisiz kalındığı zaman dönüp her seferinde bize bir şey söylüyor.’ Erdoğan benim mesajımı algıladı. Benim eve dönme çağrısını tercüme etti.

'Eve dön' çağrısında evi MHP olarak değil Cumhur İttifakı olarak tanımladı. Sayın Bahçeli'nin neyi kastettiği meçhul kaldı. Biz İyi Parti’yi kolay şartlar altında kurmadık. İyi Parti’yi bir ev olarak düşünürsek son derece zorlukla kurulmuş, helal lokma yediğimiz bir ev. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhur İttifakı’nın içinde yer almamız mümkün değil! Başıma silah dayasalar mümkün değil."

'Dolarla maaş alan adam, doların artmasından niye endişe duysun'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kurdaki sert yükselişle ilgili, "Dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolarla ne işiniz var" sözlerini de yorumlayan Akşener şöyle dedi: ''Berat Albayrak’ın açıklamalarını ciddiyetsizlikle karşılıyorum. Dolarla maaş alan adam, doların artmasından niye endişe duysun, bir kamyon para alıyor. Türk parasının değeri düşüyor. Peki siz doların inmesiyle çıkması ile ilgili olarak yani sizi beni ilgilendirmediğini, yani bizim dolarla işimiz olmadığı için söylüyorum. Derdimiz yok, peki ama benim aldığım deterjanın fiyatı artıyor. Benim aldığım günlük ihtiyaçlarından bahsediyorum. Dolar arttıkça para halktan çıkıyor. Bunu bilmeyen Bakan, Ekonomi Bakanı olmuş."

Muharrem İnce yorumu

CHP'den ayrılarak parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen İnce için Akşener, ''Sayın Davutoğlu ve Babacan ne yaptılar. Önce kendi partileri bünyesinde 'Bu yanlıştır, şöyle olsun, böyle olsun' dediler, sonra ayrıldılar ve parti kurdular. Ben kendilerine başarılar diledim. Bizim partimize de herkes bir şey söylüyor da bu ahlaki tutumu göstermek lazım. Dolayısıyla bugün itibariyle Muharrem İnce konusu da CHP'nin iç işidir. CHP'den ayrılıp parti kurarsa, 'Hayırlı olsun' derim'' şeklinde konuştu.