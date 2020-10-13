Akşener: Millet sabrının sonuna geldi Sayın Erdoğan

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Millet sabrının sonuna geldi Sayın Erdoğan. Doların yükselmesine aldırış etmeyen damat bakan 1 yılda doları frenleyebilmek için Merkez Bankası’ndaki dövizi satıp savdı. Kayın pederinin övündüğü döviz rezervini eritti" diyen Akşener, Aile ve Çalışma Bakanı'nın emekli maaşı açıklamasına ilişkin, "Aile ve Çalışma Bakanı 2 yılda 674,5 milyar lira emekli maaşı ödedi. Eliniz mecbur be. Sanki hayır yapmışlar. Bu millet 1 cente muhtaçken bile emekli maaşını ödedi. Siz ne kadar zamandır insanımızdan bu kar uzaksınız? Utanır insan bunu söylemeye" ifadesini kullandı.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

Sayın Erdoğan, bir zamanlar dağ gibi senin arkanda duran o vicdan, artık sen o yandaş kanallarında konuşurken usulca o kanalları değiştiriyor. Biz bunları söyleyince havuz medyasındakiler siz olsaydınız ne yapardınız diye soruyor. Bizi başkalarıyla karıştırmayın. Biz, eleştirilerimizle birlikte çözüm önerilerimizi de söyleriz. Mesela esnafımızı esnafımızı zorlayan, elektrik faturası, stopajı düşürürdük. Devlet bugünler için vardır. Türkiye’nin bunları yapacak gücü var, yer ki rant çeşmesinin suyu kesilsin. İktidar gereğini şimdi yapmazsa İYİ Parti iktidarı ilk seçimden sonra gereğini yapacak. İYİ Parti iktidarında bezirgan saltanatı bitecek. Zenginlik asıl sahibinin yani milleti olacak. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin bu millet için artık vereceği bir şeyi yok. Asalakların musluğu kesilecek, millet mutlu olacak.