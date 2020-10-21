Akşener: Mahkeme karar verecek

İYİP'li Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunulmasının ardından konuşan Akşener, 'Mahkeme karar verecek' dedi.

Haber Merkezi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, İYİP'li milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki “FETÖ’cü” suçlamasıyla başlayan tartışmalarla ilgili konuştu.

Akşener şunları söyledi:

"Buğra Bey kendisi ile ilgili iddia sahiplerinin hukuk yolu ile iddialarını ispatlamaları için fırsat tanıyor. İddia sahipleri gidecek mahkemede bilgi belgeyi bildirecekler, mahkeme karar verecek. O zaman akla kara birbirinden ayrılacak."

İYİP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İstanbul'daki 39 ilçe başkanının ardından 81 il başkanlarının da Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

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