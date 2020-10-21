Akşener: Mahkeme karar verecek

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, İYİP'li milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki “FETÖ’cü” suçlamasıyla başlayan tartışmalarla ilgili konuştu.

Akşener şunları söyledi:

"Buğra Bey kendisi ile ilgili iddia sahiplerinin hukuk yolu ile iddialarını ispatlamaları için fırsat tanıyor. İddia sahipleri gidecek mahkemede bilgi belgeyi bildirecekler, mahkeme karar verecek. O zaman akla kara birbirinden ayrılacak."

İYİP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İstanbul'daki 39 ilçe başkanının ardından 81 il başkanlarının da Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.