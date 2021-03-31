Akşener: Madem yeni başkan faiz düşürmeyecekti, o zaman Ağbal'ı neden görevden aldın?

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme ilişkin partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Akşener, faiz kararı, Ayvatoğlu ve İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin şu ifadeleri kullandı.

Maden yeni başkan faiz düşürmeyecekti, o zaman Ağbal'ı neden görevden aldın?

Merkez Bankası Başkanı’nın bir gece kararnamesiyle görevden alındığı bir ülkede, istikrardan bahsedemezsin. Eski başkan Sayın Ağbal’ı, faizleri artırdığı için görevden aldın değil mi? Ama nedense, yeni gelen başkanın ilk beyanatı, yüksek faiz politikasını, sürdürmekten yana oldu. Ben de şimdi doğal olarak, sormak istiyorum: Madem yeni başkan, faiz düşürmeyecekti, o zaman, Sayın Ağbal’ı neden görevden aldın?

Bu gece yarısı operasyonu sonucunda, Türk Lirası dolar karşısında yüzde 15’e yakın değer kaybetti. Madem yeni başkan, aynı politikaları sürdürecekti, o zaman, neden bizi bir gecede yüzde 15 fakirleştirdin?

Türkiye, Ak Parti içindeki çekişmelere, siyasi hesaplaşmalara kurban ediliyor. Bu güzel memleket, bu hoyrat ve şuursuz anlayışa kurban ediliyor. Sadece kur artışından dolayı, kamunun borcu 225 milyar lira, özel sektörün borcu da 250 milyar lira arttı.

Kürşat Ayvatoğlu tepkisi

Ahlak, erdem ve doğruluk Ak Parti Genel Merkezi’nin kapısından giremiyor. Son üç ayda; arabasında, 100 kilo eroin ile yakalanan, eski büyükelçilik basın müşaviri, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde yolsuzluktan tutuklanıp, evinde, on milyon bulunan daire başkanı derken, her geçen gün, “Asım’ın neslini yaratacağız” diyerek iktidara gelenlerin, düştükleri hazin durumun, yeni örneklerine şahit oluyoruz.

Hayatı, ahlakla arasına epey bir mesafe koymuş, büyüklerinden öğrenmiş bir genci, elbette linç edecek değilim.

Benim meselem, kendini, bu çarpık zihniyete teslim etmiş bu gencimiz değil. Gençler yanlış yapabilir. Gençler nefislerine yenik düşebilir. Benim meselem, o gencimiz de dahil, tüm gençlerimizi, bu zihniyetin yarattığı ahlak erozyonundan, koruyup kollamaktır. Benim meselem, hata yapan gençlerle değil, onları hak yolundan ayıran bu karanlık zihniyetledir.

O gencimiz ne diyor; “Ak Parti’de görev alırsam, daha çok kazanmamın önü açılır diye düşündüm.” Gençlerimizi böyle düşünmek zorunda bırakanlara, yazıklar olsun.

Gençlerimizi dolambaçlı yollara sokan bu karanlığı, sorgulamak zorundayız. O gençlerin, hayat zannettikleri, hak zannettikleri, bu maskeli baloyu, sorgulamak zorundayız. Bunların gençlerimize, doğru diye işaret ettikleri o yanlış düşünceler, kim bilir daha kaç gencimizi, büyük yanlışlara sürükledi? Bunları sorgulamak zorundayız.

İstanbul Sözleşmesi açıklaması

İstanbul Sözleşmesi hala geçerlidir, Erdoğan'ın adımı geçersizdir. Burası muz cumhuriyeti değil, burası binlerce yıllık devlet geleneğinin sonucu olarak kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti. Aklını başına topla, böyle devlet yönetilmez. Sen o iş bitti dediğinden beri 7 kadınımız öldürüldü. O iş kadınlar bitti demeden bitmez sayın Erdoğan.