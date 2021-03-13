Akşener: İmamoğlu bana mesaj attı ama Whatsapp mesajlarını söylersek ayıp olur

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart'ta kendisini ve Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşıma ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

'Siyasette özen göstermek, empati yapmak gerekir'

Katıldığı televizyon programında "O tvitten haberdar olduğunuzda tepkiniz ne oldu? Kızdınız mı?" sorusuna yanıt veren Akşener, "Ben şerbetliyim. Çok değer verdiğim bir önemli bir siyasetçi aradı beni ‘sizi üzdüler’ dedi. Ben de ‘alışkınım’ dedim. Siyasette özen göstermek gerekir, empati yapmak gerekir. Pervin Buldan hanımla ağaç dikmesine yönelik bizim partiden incitici cümle çıktı mı? Hayır. Çünkü sayın İmamoğlu kimi davet edip etmeyeceğini, bizim kendisine diskur çekerek söylememiz mümkün değil. Biz siyasette saygıya inanıyoruz" dedi.

"Sayın İmamoğlu bana mesaj attı. Ama şimdi whatsapp mesajlarını söylersek ayıp olur" diyen Akşener, "Gönlünüzün alınacağı mesaj mıydı?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Benim gönlümün alınmasına ihtiyacım yok. Sayın İmamoğlu CHP’nin mensubu olarak siyasi tutum ve davranışıyla ilgili orasının sorumluluğunda ama İstanbul’a hizmet konusunda bizim de ortak olduğumuz sorumluluk alanını temsil ediyor.

Ben kapı kapı zil çaldım sayın İmamoğlu’na oy istedim. Bütün arkadaşlarım aynı şekilde ve bir söz verdik, İstanbul’a en iyi hizmeti götürecek dedik.

Bunu denetlemek hem hakkımız, hem sorumluluğuz. Biz ‘küstüm ver misketleri’ gibi durumumuz yoktur. Arkadaşlarımız o tviti hiç beğenmediler. Ben onlara da saygı duyarım."

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" demişti.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, paylaşım sonrası gazetecilere yaptığı açıklama, "Sayın İmamoğlu bir mesaj attı, milletvekilimiz Ağıralioğlu da buna tepki gösteren bir tweet attı. İkisi de fikir hürriyetidir. Arkadaşlarımın çoğu da beğenmedi, haklıdırlar" ifadesini kullanmıştı.