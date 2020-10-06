Akşener: İktidar, Azerbaycan’a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İktidar, Azerbaycan’a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor. Bu duruşu destekliyoruz. Umarım ki; bu vesileyle gözlerini, gönüllerini ve akıllarını, ihvan coğrafyasından alıp, Türk Dünyası’na çevirirler. Umarım ki; geçmişimizin ve geleceğimizin bu kutlu coğrafyasının, ne anlama geldiğini anlarlar. Ve umarım ki; geçmişte attıkları, kardeşliğimizin ruhuna aykırı adımları, bir daha tekrarlamazlar. Azerbaycan’da kardeşlerimizin yanında olmak için Azerbaycan elçiliğine müracaat ettik. Milletvekillerinden bir gurubun desteğimizi göstermesi amaçlı talepte bulunduk. Bunu bizzat ben takip edeceğim. Bu arada sayın Aliyev’in çok meşgul olduğunu düşünerek 2. Başkan sayın Aliyeva’yı aradım ama Azerbaycan’da internetin çökmesi nedeniyle birinci yardımcısıyla görüştüm.

Desteğimizle birlikte uyarılarımızı da aktarmak istiyorum. Aklı devreye sokmak ve sonuç alınacak adımlar atmak önemli. Ermenistan’ın işgalci olduğu gerçeği, Azerbaycan topraklarının 5’te birinin işgalde olduğu gerçeği en önemli kozumuzdur. Orta Doğu’da yapılan yanlışların burada yapılmamasını diliyoruz."

'AYM bizim de onaylamadığımız birçok karar imza attı'

"Yeni bir suni tartışmanın ateşi fitillendi. Bahçeli Anayasa mahkemesinin yapısı değiştirilmelidir dedi. Erdoğan da bir değişiklik önerisi gelirse evet diyeceğini ima etti. Hukuk sisteminde kuvvetler ayrılığı ilkesinin olmazsa olmazıdır. AYM hukuka aykırı çıkarılan kanunların yanlış verilen mahkeme kararlarının dönüp dolaşıp geldiği duvardır. Güçlü bir AYM milletin teminatıdır. Bizim de onaylamadığımız birçok karar imza attı ancak karar çıktıktan sonra hukuk devletine olan inancımız gereği bu kararlara hep uyduk. Her kararını beğenmek zoruna değilsiniz ama uymak zorundasınız. Mevcut Anayasa kapsamında verdiği kararlar üzerinden böyle bir kurumun tehditkâr ille tartışmaya açılması hukuk sistemimize vurulacak yeni bir darbedir."

'Damat bakan pembe tablolarla masallar anlattı'

"Damat bakan pembe tablolarla millete yeni masallar anlattı. Yine ve yeniden ekonomi programı açıkladı. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ne kadar felaket olduğunu itiraf eden bir program oldu. Damat bakan sadece 875 milyon dolar milli gelir diyor. Hem de dolardaki artışı umursamadığı halde diyor. İktidar 500 milyar dolar ihracat sözü verdi, yeni ekonomi programı bunun yarısı diyor.

Sayın Erdoğan, OECD’de pandemiden en çok etkilenen 3. ülke olduk diyor ama OECD ülkeleri arasında para birimi dolar karşısında en çok değer kaybeden Türk Lirası oldu. Türk Lirası dünya liginde iflas eden Arjantin ile iç savaşla boğuşan Suriye ile yarışıyor. Kendine gel sayın Erdoğan. Bu işi layıkıyla yapacak yüzlerce adam dururken, sen gidip hazineyi damadına emanet ettin. Türk Lirası değerliyle Türk milletinin alım gücü artar. Ama biz damat bakanı eleştiriyoruz diye bize kızıyorlar. Sadece damat olduğu için gelmiş geçmiş en kötü ekonomi yönetimini yaptığı için, birbiri ardına hata yaptığı için kızıyoruz.

Damat bu sefer kayınpederinin 2023 hedeflerini bile boşa çıkarmayı başarmış. Türkiye ekonomisi Erdoğan'ın damadının mıncıklayacağı oyun hamuru değildir. Türkiye Cumhuriyeti de sizin deneme tahtanız değil.

Bu yetkiyi de evine ekmek götüremeyen emekliden, geleceği gasp edilen milletimizden alıyoruz. Damat bakan 2020’de doları 6,90 lira 2021’de 7,68 ön görmüş. Arkadaşlar, dolar daha dün 7,76 liraydı. Bu aymazlık yetmezmiş gibi gazeteciler doları sorunca ben oraya bakmıyorum diyor. Damat bey sen nereye bakıyorsun?"