'Akşener hem HDP hem de AKP ile gizli anayasa çalışması yaptı'

İYİP'te kriz konusu olan ve partiden ihracı istenen Ümit Özdağ, ilginç iddialar gündeme getirmeye devam ediyor.

Cumhuriyet'ten İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Özdağ, Akşener'in parti yönetiminden gizleyerek 2018 seçimleri öncesinde HDP ve CHP ile ortak anayasa çalışmasına katıldığını, seçimin ikinci tura kalması durumunda bunun açıklanacağını öğrendiğini belirtirken, şimdi de AKP ile gizli anayasa çalışması yürütüldüğü iddiasını dile getirdi.

Özdağ'ın açıklamalarından bir bölüm şöyle:

- İstanbul kongresinde de sıkıntı yaşadınız...

Kongreden önce Akşener, “Siz İstanbul’da il başkan adayı Ersin’i sandığa gömün, ben Ankara’da Ümit’i sandığa gömeceğim” diye haber yolladı. İstanbul Kongresi’nde kurucu ve milletvekili olduğum halde adım okunmadı, Divan Başkanı iki kez müdahale ederek adımı anons etmek zorunda kaldı. Kongre’den sonra Buğra Kavuncu tarafından bana ve rahmetli babama twitter üzerinden hakaret eden bir şahıs, milletvekili olduğum 2. Bölge’ye, 1. Bölge’de yaşadığı halde beni taciz etmek için atandı. Akşener’e bildirdim, ilgilenmedi. Bana saldırmalarını anladım da, babamla neden uğraşıyorsunuz? Neyse, 2. Olağan Kongre’den sonra da Akşener, İYİ Parti’den ayrılmam için haber yolladı.

- Kiminle?

İYİ Parti’nin kamuoyu araştırmalarını yapan şirketin sahibi Murat Karan ile...

- Açıkça sizin İYİ Parti’den ayrılmanızı mı istemiş..

Sadece benim değil. Aytun Çıray ve İsmail Koncuk ile de çalışmak istemediğini iletti.

Meral Akşener niçin ayrılmanızı istiyor?

Partinin kurulduğu günden bu yana Akşener beni değil, bir politik duruşu ve zihniyeti tasfiye etti. Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, Prof. Dr. Mustafa Erdem, Ali Türkşen, Fatih Eryılmaz ilk akla gelen isimler. Değişik zaman ve nedenlerle ayrılmış görünseler de hepsi milli-üniter devlet konusunda tavizsiz, FETÖ ile mücadelede kararlı, HDP ile yakınlaşmaya ve AKP’nin kontrolüne girmeye karşı, “Evet efendimci” olmayan, sorgulayan isimler. Şimdi son aşamada Ümit Özdağ, Aytun Çıray, İsmail Koncuk, Feridun Bahşi, Yavuz Temizer ve kuruculardaki milli duruş sergileyenler de tasfiye edilmek isteniyor. Bakın İpek Hanım, 16 Nisan gecesi YSK önünde “Hayır” oylarının hesabını soran ekipten Nuri Okutan dışında herkes partiden tasfiye ediliyor. Tabii ilk seçimde tasfiye daha büyük bir vekil kitlesini kapsayacak. Şunu da ekleyeyim: Biz tasfiye edilirken, bütün hayatları AKP’de rant sürecinin içinde geçmiş kişiler partide el üstünde tutuluyor. Bir aile düşünün, küçük oğul gençlik kolları genel başkanı, büyük oğul milletvekili adayı, baba İYİ Parti’nin büyükşehir belediyesinde grup başkanı. Bu aile kirli referandumda nerede durmuş? Evetçilerin yanında, İYİ Parti kurulurken nerede, AKP’nin yanında… Benim ihracımı isteyen il başkanlarından birisi 6 ay önce partiye bütün partileri dolaşarak geldi. Şimdi utanmadan “Özdağ partiye zarar veriyor” diyor. Ben 16 Nisan gecesi YSK başkanının odasında halkın oyunun hesabını sorarken, bu adam “Hayır”lar kazandı diye zafer kutlaması yapıyordu.

- Kimden bahsediyorsunuz?

İYİ Parti Antalya İl Başkanı’ndan bahsediyorum. 1999’da DYP’den milletvekili adayı. Haziran 2015’te AKP’den Burdur aday adayı, 2016 referandumunda “evetçi”. 6 ay önce İYİ Parti’ye katılmış. Ve şimdi Ümit Özdağ’ın ihracını istiyor.

Liberalleşmeden kastınız, mesela HDP ile yakınlaşma mı? Akşener bir gazetecinin konuya ilişkin sorusunu “Yalan” diye şiddetle reddetti.

Ben televizyonda HDP ile yakınlaşmadan bahsetmemiştim ancak HDP konusunda yalan söyleyen birisi varsa o ben değilim. Bana, İYİ Parti Milletvekillerine, bütün İYİ Parti seçmenine ve Türk milletine HDP ile ilişkiler konusunda Meral Akşener doğruları söylememiştir. 2018 genel seçimlerinden önce İYİ Parti’den iki kişi Akşener’in talimatı ile divandan habersiz CHP, Saadet ve HDP’lilerle birlikte oturup dört ay boyunca seçimlerin ikinci tura kalması durumunda açıklanacak bir anayasa hazırlamışlar. Ve bundan benim ancak yerel seçimlerden sonra haberim oldu.

İbrahim Kaboğlu ile TBMM’de odasında buluştum. Kaboğlu’na sordum. “İYİ Parti CHP, Saadet ve HDP ile birlikte bir anayasa taslağı çalışmalarına katıldı mı?” “Evet, katıldı” cevabını verdi. Ben “partiyi kim temsil etti” diye sorunca “Önce Nuri Okutan katıldı. Sonra o hastalanınca Ahmet Erozan ile devam ettik” dedi. Gerçekten Okutan o dönemde hastalanmıştı. Anayasa taslağını rica ettim. İkinci görüşmemizde Kaboğlu anayasa taslağını teslim etti. Taslak mahrem bir yol haritası öngörüyor. Ve sonunda “dört siyasi partinin liderinin katılımıyla gerçekleştirilecek bilimsel bir anayasa toplantısı vesilesiyle kamuoyu ile örtülü veya açık olarak paylaşılacağı” ifade ediliyor. Hazırlanan anayasa taslağı seçimlerin ikinci tura kalması durumunda açıklanacakmış. Şimdi ben, İYİ Parti’nin kuruluşunda Akşener’e HDP ile anayasa yazsın diye destek vermedim. Hiçbir İYİ Partili ve İYİ Parti seçmeni bundan dolayı destek vermedi. HDP milletvekili bu taslağın ikinci tura kalındığı takdirde açıklanacağını biliyor, Ümit Özdağ bilmiyor….

- Taslağı okuduğunuzda tepkiniz?

Bir Türk Milliyetçisi olarak utandım. Önümüzdeki günlerde taslağı Türk kamuoyu ile bütün açıklığı ile paylaşacağım. Ve Akşener’in genel seçimden sonra HDP’den bahsederken neden “Kürt siyasi hareketinin temsilcisi” ifadesini kullandığını o zaman anladım. Masaya oturursan, “HDP eşittir PKK” diyemezsin. Anayasa yazmak için oturursan Kürt siyasi hareketinin temsilcisi demek zorunda kalırsın. Akşener seçimlerden sonra bu açıklamayı yaparken yanındaydım ve seçimlerde uğradığı psikolojik şokun neticesinde öyle konuştuğunu düşünmüştüm. Sonradan öğrendim ki, Akşener açıklamayı yazılı metinden okumuş. Daha da kötü yani…..

- Sonra?

Buğra Kavuncu ile ilgili nasıl 3.5 sene susup parti içinde mücadele ettiysem bu konuda da parti zarar görmesin diye sustum ve partiyi olması gereken çizgiye çekmek için mücadele ettim. Sonunda Akşener, “HDP eşittir PKK” açıklamasını yaptı. Bu arada genel başkan yardımcısı iken yardımcım olan Adem Taşkaya sosyal medyasında HDP ile yapılan anayasa taslağını gündeme getirince Akşener “Böyle bir taslak yok” açıklamasını yaptı. Daha sonra Kaboğlu bir televizyon konuşmasında dört partinin bir araya gelerek anayasa taslağı hazırladıklarını ifade etti. Bunun üzerine Akşener İYİ Parti divan ve milletvekillerine verdiği bir yemekte “Kaboğlu’nun etki ajanı olduğunu ve kendisini Kemal Kılıçdaroğlu’na şikayet ettiğini” söyledi. Oysa Kılıçdaroğlu, 2 Haziran 2018’de Cumhuriyet gazetesine verdiği demeçte Kaboğlu’nun başkanlığında CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisinin anayasa taslağı üzerinde çalıştığını ve mutabakat metninin oluştuğunu açıklamış. Aslında bir anayasa taslağı var ama masada HDP de var.

- HDP ile anayasa çalışması HDP’ye yönelik politikalara yansımış mıdır?

Akşener, bu parti yönetiminden gizlediği HDP ile ortak çalışma politikasından ötürü HDP, İYİ Parti üzerinde politik baskı yapma imkânına kavuşmuştur. Akşener, HDP’nin üzerine sistemli bir şekilde giderse yarın HDP eşbaşkanlarından birisi de kalkar anayasa taslağını ortaya atar ve “Yeter yahu, o kadar kötü isek neden bizimle masaya oturdunuz” diye sorar. Akşener dahil kimsenin İYİ Parti’yi, Türk milliyetçilerini bu duruma düşürrmeye hakkı yoktur.

- Son tahlilde size göre Akşener ne yapmak istiyor?

Şimdi de AKP ile İYİ Parti’nin gizli yeni anayasa çalışmalarından bahsediliyor. Sayın Çıray’ın bu konudaki açıklamaları çok ciddiye alınmalı. Benim de çok güçlü duyumlarım var. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, AKP’li yetkililerle birlikte ve bir AKP kurmayının başkanlığında yeni bir anayasa taslağı hazırladıklarını altı aydır Ankara’da sağda solda anlatıyormuş. Bizim yeni haberimiz oldu. CHP Parti Meclisi üyelerinin bildiği bir gerçeği İYİ Parti milletvekilleri bilmiyor. Bugün AKP ile kendi partisinden gizli anayasa yazan Akşener’in yarın dönüp tekrar HDP ile anayasa yazmayacağının garantisi yok. Artık bunları açıklamamak İYİ Parti’ye oy verenlere ve inandığımız değerlere ihanet halini alır. Kendi milletvekillerinden ve seçmeninden gizli küçük bir ekip ile politikalar geliştiren bir genel başkanın girdiği angajmanların Türkiye’yi ve partiyi nereye sürükleyeceğini bilmek mümkün değildir.