Akşener: Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'ni feshi hak gaspıdır

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Canları istedi diye İstanbul Sözleşmesi’ni feshedebiliyorlar.

Anayasamız kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanı Kararnamesi çıkarılamaz deniyor. Yani diyor ki Cumhurbaşkanı’nın karar ve işlemleri anayasanın ve kanunların üzerinde değildir, Cumhurbaşkanı tabidir. Sayın Erdoğan, millet iradesini hiçe sayan kanunsuz yetkiyle gece yarısı aklına esmiş İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmiş. Bu yetki aşımı milletimiz için hak gaspıdır.

Mesela mülkiyet hakkı da aynı yöntemle gasp edilebilir. Memuriyetten doğan haklar, çalışanlarımızın tüm yasal hak ve güvenceleri de aynı yöntemle gasp edilebilir. Yarın emekli maaşları ödenmeyecek diye bir Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın çıkmayacağını bilemezsiniz.

Kaosu çıkaran, kaosun parçası olan, kaosu yönetemez. Dünün vesayetçilerinin yaptıklarının ötesini bugün çıkıp sen kendin yaparsan yarın aynısıyla karşılaştığında dün yanında dimdik duranları yarın yanında bulamazsın.

TBMM, İstanbul Sözleşmesi’ni milli uzlaşıyla kabul etmiştir. AK Parti iktidarının milletimiz için yaptığı ender iyi işlerden biridir. Gelinen noktada bir gariplik yok mu?

Elbette garip ama şaşırtıcı değil. Çünkü arkadaşlar zorda, oyları eriyor, Erdoğan panik içerisinde kimin gözüne nasıl girerim diye çırpınıyor. Sırf çarpık zihniyetli bir azınlığa şirinlik yapacağım diye Türkiye’de şiddet gören, istismar edilen, tacize, tecavüze uğrayan kadınlarımızın, çocuklarımızın güvenliğini, kutsal aile yapımızı kurban ediyor. Üzerinde uzun uzun tartışmaya gerek yok. İstanbul Sözleşmesi’nin hedefi belli kadınları, çocukları ve aileyi koruyup kollamak. Ya kadınları korumayı seçeceksiniz ya da kadın katillerine cesaret vereceksiniz.

Niye imzaladın şimdi niye vazgeçiyorsun bu millete ve kadınlara anlatacaksın. Oldu bittilerle bu işin sıyrılamazsın sayın Erdoğan. Türkiye’de son bir yılda 304 kadın öldürüldü. Ülkenin her yanından kadına şiddet haberleri geliyor. Devlet kadınları, çocukları, aileyi korumak zorundadır. İstanbul Sözleşmesi bunun için var.

'Çöp öğütür gibi, bürokrat öğütüyor'

Bu iktidarın artık ömrünün tamamlamış olmasıdır mesele. Piyasalar için istikrar ve güvenin adresi olması gereken Merkez Bankası’nın yap-boz tahtasına çevirmeleri de işte bundandır. Biliyorsunuz daha 4,5 ay önce damat bakanı göndermek pahasına göreve getirdikleri Merkez Bankası Başkanı da gitti. Damadı affettik diyorlardı onun gidişine sebep olan başkan görevden alındığı için teşekkür etti. Her giden nedense rahatlıyor. Hayretle izliyoruz. Sizi nasıl bir ateşe atıyorlar ki, ekonomideki tablo aslında ne kadar kötü ki görevden alınca teşekkür ediyor üzerine bir de şükranlarınızı sunuyorsunuz?

Türkiye Sayın Erdoğan'ın düşünmeden aldığı kararlar sonucunda yüksek faizin acı reçetesini ödüyor. Ak Parti’nin, iktidara geldiğinde, Türkiye dünyanın en büyük 18’inci ekonomisiydi. Bu ucube sistemde, Sayın Erdoğan’ın bilgisi ve izni olmadan, faiz artırılmaz, artırılamaz. Damat Bakan'ın sattığı 128 milyar doların neticesinde, Merkez Bankası eksi 63 milyar rezervle borç içinde yüzüyor. Yapılan yanlışlar, aman Sayın Erdoğan’a fatura edilmesin diye, bu ucube sistem çöp öğütür gibi, bürokrat öğütüyor.

Türkiye ekonomisinin, köşeye sıkışmasının temel sorumlusu büyük ekonomist Sayın Erdoğan’ın ta kendisidir. Merkez Bankası Başkanı’nı uyarmak istiyorum. Görünen o ki, şimdiden o koltuğa yeni talipler var. Faizlerin gidişatını beğenmeyen Ayasofya İmamı Twitter üzerinden ayar verip, hem faiz lobisine göz dağı verdi hem de Merkez bankası Başkanlığı'na göz kırptı.

Türkiye bu fakirliği hak etmiyor. Bu keyfiyetten, bu şımarıklıktan bir an önce vazgeçmen gerekiyor. Merkez Bankası’nın rezervlerinin eridiği bu dönemde, iş bilmez danışmanlarının gazına gelip, Türkiye’yi, iyice üçüncü dünya ülkelerine benzetecek, “sermaye kontrolü” gibi, şaibeli yollara başvurma, hatta başvurmayı aklının ucundan bile geçirme. Türkiye'nin makro ekonomik sorunu yoktur, Türkiye'nin makro-Erdoğanik sorunları vardır."