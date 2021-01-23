Akşener: Erdoğan’ı, küçük ortağını uyarmaya çağırıyorum

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, YouTube kanalından basın açıklaması yaptı. Akşener, "Erdoğan'ı, küçük ortağını, bu konularda takındığı, medeniyet ve hukuktan uzak tutumu konusunda, uyarmaya çağırıyorum" dedi.
Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- Kendilerine yönelen en küçük sözlü saldırıya bile en üst perdeden cevap verirken, ülkenin siyasetçisi, gazetecisi, savcısı saldırıya uğrayıp, tehdit edilirken sessiz kalamazlar. Bu olmaz. Bir yandan hukukta reformdan söz edip, diğer yandan bu hukuksuzluklara sessiz kalmak olmaz. Hele ki, saldırganlara arka çıkanlara, bir çift söz edememek hiç olmaz. Bu vesileyle Sayın Erdoğan'ı, küçük ortağını, bu konularda takındığı, medeniyet ve hukuktan uzak tutumu konusunda, uyarmaya çağırıyorum.
- Emeklilere nefes aldıracak adımları atmalı, tencereyi kaynatamayan anaların feryadına kulak vermeli, ülkesinden umudunu kesen gençlerimize moral olmalıdır. Eğer bunu yapamıyorsa da, ‘benden bu kadar’ demeyi bilmeli. Özetle ya bir yol bulmalı, ya da yoldan çekilmelidir.
'Türkiye-ABD ilişkilerinin gelişmesini umuyorum'
- Biden yönetimi altında, ABD ile ilişkilerin nasıl olacağı da, iktidarın amigoluk seviyesinde takındığı, Trump destekçiliği nedeniyle, an itibariyle belirsiz durumda. Yeni dönemde, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin, gelişmesini ve normalleşmesini umuyorum. Biz, gerekli gördüğümüz taktirde ülke savunmamız için her adımı atabilir, her masaya oturabiliriz. Türkiye'nin NATO'nun önemli bir parçası olması, Güvenlik açığı yaşama pahasına, tüm güvenlik mekanizmasını, tek bir yere bağlayacağı anlamına gelmez. S-400 meselesi, çözülemez bir mesele değildir. Yeter ki, Türkiye'yi itip kakan bir tavır sergilenmesin.
- Avrupa Birliği'ne tam üyelik perspektifini yeniden rayına oturtun, karşılıklı çıkarlar temelinde geliştirip, nihai hedefine ulaşması için gereken adımları atın. Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinin, ülkemiz için, bir çağdaşlaşma yolculuğu olduğunu dikkat alarak, demokrasi, hukuk, adalet ve özgürlükler alanlarında girdiğiniz, yanlış ve tehlikeli yoldan acilen dönün.