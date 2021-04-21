Akşener: Erdoğan o meşhur cahil inadıyla bildiğini okumaya devam ediyor

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP'nin salgın politikasını eleştiren ve 128 milyar dolarlık rezerve ilişkin konuşan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan, o meşhur cahil inadıyla, bildiğini okumaya devam etti. Vatandaşlarımıza “maske” dedi, “mesafe” dedi, kendisi, lebalep kongreler düzenleyip, Kovid Elçiliği’ne soyundu.

Bilim “15 gün tam kapanma” dedi, kendisi duymazdan geldi. Salgın büyüdü, bilim “28 gün kapanma şart” dedi, kendisi oralı bile olmadı.

En son geçen hafta, yine uzmanlara ve bilime direndi, ve sonuç ortada.

Salgın yavaşlamadı, tam gaz devam ediyor.

Büyük illüzyonist Sayın Erdoğan’ın becerikli ellerinde, memleket adeta bir kayıplar ülkesi oldu. Sipariş edildiği söylenen aşılar kayıp. Gri pasaportla yurtdışına gönderilen, belediye görevlileri kayıp. Ege’de adalar, Mısır’da Rabia kayıp. Uçan ekonomi masalları anlatılırken, 128 Milyar dolarlık rezerv kayıp.

E tabi haliyle, 128 milyarı kaybeden, Powerpoint sunumlarının efendisi Damat Bakan da kayıp.

Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, milletimiz, “128 milyar doların” akıbetini soruyor.

O nedenle, biz de, 9 Ocak’tan beri, her fırsatta, her mecrada, aynı soruları soruyoruz.

“Millet bunca zorlukla mücadele ederken, siz 128 milyar doları ne yaptınız?” diyoruz.

128 milyar doları açıklayacağız diye, 128 ayrı masal anlatıyorlar."