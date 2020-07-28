Akşener: En yakın zamanda Ayasofya'ya gideceğim

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.

24 Temmuz'da Ayasofya'daki "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" diyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a tepki gösterdi.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Vatandaşımızdan istediğimiz hassasiyeti aynı şekilde uygulamak bizim için de sorumluluk. Bugün ilk defa evin kapısından çıktım. Maalesef bu yüzden bazı programlara katılamadım. Bunlardan biri Ayasofya'nın tamamen ibadete açılması. Çok istedim ama olmadı. En yakın zamanda oraya gideceğim. Erdoğan'ı uyardım ama dinlemedi. Ayasofya'yı siyasete alet ettiler.

Başbakanlık'tan dilekçelerine cevap alamayınca 2005'te mahkemeye başvuruyorlar. Mahkeme, başbakanlığın dilekçeye zamanında başvurmadığı için suçlu buluyor. O zamanın Başbakanlığı, bugünün Cumhurbaşkanlığı davanın reddini istiyor. O dönemin başbakanı önce Sultanahmet'i doldurun diyor.

Bugün o iktidar Ayasofya'yı biz açtık diye övünüyor. Yine bir riyakarlık, yine vatandaşı değil, kendini düşünme hesabı. İlk günden beri dedik ki Ayasofya'yı ibadete açın, siyaseti kapatın.

Ortak değerlerimizi sömürmekten geri kalmadılar. Güzel Ayasofya'nın o güzel gününde şu sözü bekledik. Selam olsun Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan'a, selam olsun İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'e, selam olsun İstanbul'u düşmandan kurtaran Gazi Mustafa Kemal'e. Böylesine güzel bir günde bile düşmanlık etmekten geri durmadılar. Alparslan da bizimdir, Fatih de bizimdir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir.

Atatürk Asya'dan Avrupa'ya bir kısrak başı gibi yürüyen memleketin mavi gözlü bozkurtudur. Hastanede koşa koşa ziyarete gittiğiniz ‘Keşke Yunan kazansaydı' diyen fesliden feyz alacağınıza Sevr'i yırtıp atanlarla gurur duyun.

Yunan'ın, Fransız'ın Alman'ın Atatürk'e düşman olmasını anlarım ama siz nasıl düşman olursunuz kardeşim? Onlar şanlı bayrağımızı ateşe vererek milli birliğimize hakaret ediyor siz hâlâ Atatürk ile uğraşıyorsunuz.

Atatürk, Türk vatanında şanla şerefle nur içinde yatıyor. Göreve geldiğinden bu yana İstiklal Harbi kahramanlarına bir hayır duayı çok gören Ali Erbaş, şimdi de lanet okuyor. Tarihte Atatürk’e düşman olup da Türk’e dost olan çıkmamıştır. Yazıklar olsun size.

'İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaya davet ediyorum'

"Son olarak 27 yaşındaki Pınar Gültekin katledildi. Türkiye bu utançtan kurtulmak zorunda. Geçtiğimiz günlerdeki bir gösteride açılan bir pankart yüreğimi dağladı: 'Kız kardeşlerim, bir gün ölürsem davam size emanettir.'

Ey Türk erkekleri bu sözlere kulak verin. Kadınların erkeklere güvenemediği bir dünya kıyamet alametidir. İyi ve cesur insanların iktidarında diyeceğiz ki tek bir kadının gözyaşı döktüğü dünyayı yıkıp yenisini kuracağız.

Kadın ve erkek her bir ferdi sevmek gerekir. Bu yüzden Sayın Erdoğan'ın ender yaptığı işlerden biri olan İstanbul Sözleşmesi'ni iptal etmek yerine uygulamaya çalışmaya davet ediyorum."