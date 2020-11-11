Akşener: Damada acil şifalar diliyoruz

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalar yaptı.
Akşener'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
-Buradan iktidara sesleniyorum; O binaları denetlemek sizin göreviniz. Varsa, eksikleri gidermek için, vatandaşa omuz vermek, sizin göreviniz. Bunları yapmadığınız gibi, kalkıp bir de vatandaşı suçlar gibi, laflar ediyorsunuz. Ayıptır. Sayın Erdoğan’ın önerisi evlere şenlik: Neymiş; Vatandaş, sağlam olmayan binadaki evinin üzerine, biraz daha para koyacakmış, binasını sağlam hale getirecekmiş.
'Türkiye bu zihniyetle daha fazla yönetilemez'
-Geçilmeyen köprüler, uçulmayan havalimanları, gidilmeyen yollar için, o beş müteahhidinize, bir kalemde 117 milyar lira garanti parası ödeyeceksiniz; diğer tarafta; Vatandaşa gelince; “Üzerine koyup binanı güçlendirseydin” diyeceksiniz… Bir yanda; Cumhuriyetin 79 yılda harcadığının 6 katını, 18 yılda harcayacaksınız; Diğer tarafta; Biz “Vatandaşa yardım eli uzatın.” deyince, kızıp, “Kaynak nerede?” diye soracaksınız…Bir yanda; Sarayda sefa sürecek, eşinizi dostunuzu zengin edeceksiniz; Diğer tarafta; “Eve ekmek götüremiyoruz.” diyen kardeşime ,“Keyif çayı iç” diyeceksiniz…Böyle ciddiyetsizlik, böyle umursamazlık olmaz. Böyle bir yönetim anlayışı olmaz. Türkiye, bu zihniyetle daha fazla yönetilemez!
-Değerli milletvekilleri; biliyorsunuz, Damat Bakan gitti…Kendisine acil şifalar diliyoruz. Ne var ki; kendisinin gelişi de, gidişi de, bu ciddiyetsiz yönetim anlayışının, devletimizin düşürüldüğü gülünç durumun, ibretlik bir vesikası. Eski Damat Bakan’ın istifa sürecinde, Sayın Erdoğan’ın internet ve sosyal medya yasaklarında neden bu kadar ısrar ettiğini daha iyi anladık…Kendisi lafa geldi mi, “Biz devlet yönetiyoruz devlet…” diye, parmak sallarken, geçtiğimiz dönemde bir bakanı Twitter, son olarak da damadı, Instagram üzerinden istifa etti. Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde, artık her bakan, kendine göre bir sosyal medya mecrası seçip, oradan istifa ediyor. Önümüzdeki süreçte, kabinenin bir diğer ultra başarılı üyesinin, yani Tarım Bakanı’nın da, TikTok’ta yapacağı bir düetle istifa etmesini bekliyoruz…Böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi?18 yılda, hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? Haydi ülkeyi düşürdüğünüz durumdan utanmıyorsunuz, bari 5000 yıllık Türk Devlet geleneğimizden utanın.