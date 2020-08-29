Akşener: Cumhurbaşkanı adayı olmayı çok isterim ama daha çok zaman var

Halk TV’de Şirin Payzın’ın sorularını yanıtlayan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme ilişkin de açıklamalar yaptı.

Akşener, Payzın’ın “Esnafı gezmeniz Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir nabız yoklama mı?” sorusuna yanıt verirken, “Türkiye’nin nefes almasına ihtiyacı var. Bunlar samimi gezilerim. Elbette aday olmayı çok isterim herkes gibi. Ama daha çok zaman var. Millet İttifakı’nın karşılıklı konuşacağı bir konu. Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye’nin geleceği ile oynamayacağım” dedi. Akşener, “Esnafı gezerken kimse bana Biden’ı sormadı. Vatandaşın suni gündemle alakalı olarak hiçbir derdi yok. Hatta bana söylenen şu; ‘farklı bir muhalefet anlayışınız var, bunun devam ettirin’ dediler” diye konuştu.

Akşener, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle kısıtlanan ve tartışma konusu olan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleriyle ilgili de “AKP’nin Atatürk ve Cumhuriyet değerleriyle ilgili bir rahatsızlıkları var. Atatürk’ün karşısına Abdülhamit’i, Cumhuriyet’in karşısına Osmanlı’yı, 30 Ağustos karşısına ise Malazgirt’i koydular. Oysa bunların hepsi bizim. Bu ayrıştırma dili, vatandaşın gerçek ihtiyaçlarının, gerçek gündeminin üstünü örten şal haline geldi” dedi.

Akşener; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir” sözleri için de için de “Muhalefete ayar verme görevini bir atanmış aldı. Devlet memurları, bürokratlar, atanmışlar ayar veremez. Siyasetçinin muhatabı siyasetçidir. Bu yeni bir vesayet anlayışıdır” diye konuştu.

Bir dönem ülkü ocaklarında yöneticilik yaptığını söyleyen esnafın “kapitalizm bizi sömürüyor” sözlerine karşılık “Ben 16 yaşından beri sınıfsal bakarım” diyen Akşener; “Bu arkadaşımız orada çalışıyor, kendisi esnaf değil. Aldığı para asgari ücret, evi kira. Bu çocuk ne yapar düşünün. Böyle bir durumda biraz okuyan yazan herkes, Türkiye’deki vahşi kapitalizme itiraz eder” diye konuştu.

'Erdoğan ve damadı için dünya güzel'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın CNNTürk’te “Dolarla mı maaş alıyorsunuz” sözlerinin sorulması üzerine Akşener şunları söyledi:

"Peynirin kilosu 80 lira olmuş. Tamam dolar yok da nasıl olacak bu işler. Sayın Erdoğan ve damadı için dünya güzel. Çokomel harika yani. Ama garibanın durumu felaket. Siz saray diye bir kavramın içine girerseniz, paralel bir evrenin içine girerseniz. Saray rejimi ayrı bir bürokrasi yarattı. Saraydaki şube müdürlerinin milletvekillerinin, bakanlarının telefonlarına çıkılmadığı bir sistemdir. İzole bir hayattır. Damat bakan empatiden yoksun bir arkadaş. Anlattığı fıkraya inanamadım. Ekonomisinin E’sinden anlamayan bir kişinin bakan olması nepotizmdir."