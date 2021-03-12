Akşener: Buldan eşinin öldürülmesinde azmettirici olduğumu söyledi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te Mardin'den canlı yayınlanan programda, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında "Sayın Buldan Fox TV'de benimle ilgili faili meçhulcü olduğumu; yani katil demedi de tarif etti. Eşinin öldürülmesinde azmettirici olduğumu söyledi" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart'ta kendisini ve Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilgili sorulara yanıt veren Akşener, Millet İttifakı'na "diskur çeken kişiler" olduğunu söyledi.

Akşener "Bakın sürekli diskur çeken kişiler var. Bir kesim var bize parmak sallayan. Kürtleri tanzim etmeye çalışanlar var. Daha liberal bir kesim. Sol liberaller de var, muhafazakarlar da var. Kürtlere parmak sallayan bir kesim var. Bu arada dönüp Kürtler'e 'sen ne düşünüyorsun' diyen de yok. Sayın İmamoğlu meselesine gelince. Bizim partimizin bu dediğim alanlardan kaynaklanan yok efendim Libya'ya asker gönderilmesine 'hayır' diyorsunuz yine PKK'lı oluyorsunuz. İdlib'e asker gönderilmesine 'evet' diyorsunuz, 'göz kırpılıyor' deniliyor" ifadelerini kullandı.

"Size bu kadar rol biçilmesinin nedenini neye bağlıyorsunuz?" sorusu üzerine Akşener "Onu millete sorun. Sayın Buldan Fox TV'de benimle ilgili faili meçhulcü olduğumu; yani katil demedi de tarif etti. Eşinin öldürülmesinde azmettirici olduğumu söyledi" dedi. Akşener "Genç bir kadın, hamile, eşi öldürülmüş. 1994. Ben 1996 10 Kasım'ında İçişleri Bakanı oldum. O günkü İçişleri, Adalet Bakanı, Emniyet Genel Müdürünün kim olduğunu bilmesi gerekir. Genç bir kadınsınız, hamilesiniz, eşiniz öldürülmüş. O günün İçişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanını, MİT Müsteşarı'nı, Başbakanını bilirsiniz. Çünkü onlardan eşinizin faillerini bulması için onlara gidersiniz" diye konuştu.

Akşener "Arkadaşlarımız sayın İmamoğlu'nun genel başkanlarına 'faili meçhulcü, eşinin öldürülmesine azmettirilmiş' olarak söylenen sözlerden ciddi rahatsızlıkları oldu" dedi.