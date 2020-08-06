Akşener: Bu kendine özgü ucube sistem Türkiye'yi yönetemiyor

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Uçhisar beldesinde partisinin il teşkilatınca düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Akşener, buradaki konuşmasında, "CHP’ye beraber yol yürüme teklifini biz ettik. O teklifin sonunda ne oldu. Ankara'da Mansur Yavaş, bizim kardeşimiz kazandı. Erdoğan'ın canı ciğeri olan İstanbul'da, Sayın Ekrem İmamoğlu kazandı. Bugün eğer bütün sinirler bozuksa, her gün yalan, yanlış kamuoyu oluşturma sistemi varsa, İstanbul ve Ankara'nın İYİ Parti'nin yön göstermesi neticesinde kazanılması vardır." dedi.

Türkiye'de ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda kötü gidişatın olduğunu söyleyen Akşener, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi yeniden gündeme getirdiklerini kaydetti.

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kendine özgü ucube sistem, tek adam sistemi Türkiye'yi yönetemiyor. Türkiye'nin ekonomisi kötüleşti, gencecik çocukların iş bulma ümidi ortadan kalktı, tarım gitti, sanayi çöktü. Sadece beton ekonomisinin önde olduğu tercihler silsilesi içinde, kamuoyu yoklamacılarının bile sormadığı bir konuyu biz milletimize mal ettik. Kamuoyu yoklaması yapan araştırma şirketlerinin yaptığı kamuoyu yoklamalarında, milletimiz, yüzde 54 ile yüzde 64 arasında değişen oranda iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteminden yana tavır ve irade koyuyor."