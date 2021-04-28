Akşener: Baş müteahhit Erdoğan, vatanı da kupon arazi zannediyor

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Ermeni soykırımı' tanımlamasına tepki gösterdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da eleştiren Akşener, "Kürsü delikanlısı Sayın Erdoğan, nefret ettiği rahmetli İnönü'nün Johnson mektubuna koyduğu postayı Biden'a koyamıyor" dedi.

Erdoğan'ın "Eğer toprak, kan dökülmemişse o zaten vatan olmaz. Ben bunları hep şuna benzetiyorum. Arsa var, arazi var. Araziyi arsaya dönüştürmek için belli bedel ödemek gerekiyor" şeklindeki ifadesini eleştiren Akşener, "Türk devletini idare eden birine vatan nedir anlatmak zorunda kalmak için utanç duyuyorum. Baş müteahhit Erdoğan, vatanı da kupon arazi zannediyor" diye konuştu.

Türkiye'nin bir kabile devleti olmadığını söyleyen Akşener, "Damadını sevdiğin kadar Türkiye'yi de seveceksin. Rıza Sarraf'ı koruduğun kadar devletini de kollayacaksın. O 5 müteahhitin kesesini dert ettiğin kadar, milletin kesesini de dert edeceksin. Öyle kürsüden tarihi nutukları atıp bildiğimizi bize anlatarak konuyu geçiştirmek yok. Kuyruğu kıstırıp milleti hazirandaki görüşmeyle oyalanmak yok. Türk milleti senden adım bekliyor" ifadelerini kullandı.