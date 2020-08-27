Akşener: Ayasofya gibi 30 Ağustos da kutuplaştırma aracı olmamalı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos’ta Anıtkabir’de düzenlenecek tören için kendilerine Cumhurbaşkanlığı’ndan davetiye geldiğini belirterek “Diğer yerlerle ilgili olarak topluluk açısından yasaklanmasını doğru bulmuyorum” dedi.

İstanbul Üsküdar’da yaptığı esnaf ziyaretleri sırasında gazetecilere konuşan Akşener “Çünkü dini bayramlar, milli bayramlar birbirinden ayrılamaz” dedi.

'Canı istemeyen katılmayabilir'

Akşener “Ayasofya üzerinden kavga çıkarılmaya çalışıldı. Ayasofya'nın ibadete açılmasının kimseyi rahatsız etmediğini cümbür cemaat herkes anladı. Şimdi Ayasofya meselesinin bir kutuplaştırma aracı olmadığı anlaşıldı. 30 Ağustos da bir kutuplaştırma aracı olmamalı. İsteyen gitsin kutlasın, şehirlerde organize olsunlar. Valilikler bunu organize etsin. Canı istemeyen de katılmayabilir, ona bir şey diyemeyiz ama iş yasak boyutuna gittiği zaman o insanları birbirinin karşısına dikiyorsunuz. Doğru bir şey değil” dedi.