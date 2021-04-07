Akşener: Allah Erdoğan'a sabır versin

İYİP Genel başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasıyla ilgili sözlerini hatılatıp "Allah Erdoğan'a sabır versin" ifadesini kullandı.

Emekli amirallerin bildirisinin iktidarın değirmenine su taşıdığını savunan Akşener "İktidar, darbe edebiyatıyla, 4 gün daha milletin dertlerini konuşmaktan kurtuldu. Salı günleri, partisinin Meclis grubunda, konuşacak konu bulmakta zorlanan küçük ortağa, öfke krizlerine girerek işleyeceği, yeni bir malzeme çıktı" dedi.

"Türkiye’yi maalesef, her itiraz edeni, hainlikle, teröristlikle, darbecilikle suçlayıp, buradan siyaset devşirmeye çalışmayı, alışkanlık haline getirmiş bir zihniyet yönetiyor" diyen Akşener "Dolayısıyla, Türkiye’yi ve Türk milletini düşünen herkesin bu durumun bilinci ve sorumluluğuyla hareket etmesi gerekir" ifadesini kullandı.

Akşener "Türkiye’nin bunca sorunu varken, kimsenin çıkıp da, iktidarın değirmenine su taşımasına, milletinden tamamen kopmuş, bitik siyasetine, can suyu vermesine müsaade edemeyiz, etmeyeceğiz" dedi.

Emekli amirallerin bildirisi hakkında daha önce "zevzeklik" diyen Akşener, "Kimse kusura bakmasın. Bu işler böyle yapılmaz. Ülkeye dair endişeleri, kaygıları olanlar, bireysel olarak her platformda veya bir sivil toplum kuruluşunun şemsiyesi altında görüş ve önerilerini elbette açıklayabilirler. Ancak, bunu, gizemli gece yarısı bildirileriyle yapamazlar. Yapanlar da karşılarında önce bizi bulur" diye konuştu.

'Erdoğan teşekkür etti diye küçük ortak köpürmüş'

Akşener "Nedense, bu bildiriyle ilgili duruşumuza, Ak Parti değil, küçük ortağı daha çok bozulmuş. Sayın Erdoğan teşekkür etti diye olsa gerek, küçük ortak, dünkü grup konuşmasında köpürdükçe köpürmüş…" ifadelerini kullandı.

İYİP lideri Bahçeli hakkında "Anayasa Mahkemesi’nden sonra, hızını alamayıp, yakında Deniz Kuvvetleri’nin de kapatılmasını isterse şaşırmayın" dedi ve "Allah Sayın Erdoğan’a sabır versin" diye ekledi.

"Sayın Erdoğan’ı uyarmak zorundayım" diyen Akşener "Sakın ola, çok ciddi bir öfke kontrol problemi olan, küçük ortağının dolduruşuna gelip, bildiriyi yazanlara, abuk sabuk cezalar verdirmeye kalkma. Sorumsuzluktan darbecilik devşirmeye çalışıp da, ülkeye daha fazla zarar verme" ifadelerini kullandı.

"Çin Büyükelçiliği, Twitter’dan, beni ve Sayın Mansur Yavaş’ı tehdit etti" diyen Akşener, "Bizim herhangi bir ülkenin egemenliği ile ilgili sorunumuz yok. Ama Çin'in Uygur kardeşlerimize yaptığı zulümle ilgili çok büyük bir sorunumuz var" diye konuştu.