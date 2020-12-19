Akşener: AKP ile masa kurulabilir ama sadece bizimle olmaz

İYİP Genel Başkanı Akşener, AKP ile ittifak değil ama masa kurulabileceğini söyledi, 'Ama ana muhalefet partisinin genel başkanı da o masada olmak durumundadır' diye ekledi.

Haber Merkezi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV’nin 20. Saat programında Özlem Gürses’in sorularını yanıtladı.

Akşener, “AKP-İYİ Parti yakınlaşması olabilir mi? Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için bir ittifak kurulabilir mi?” sorusuna "İttifak demeyelim onun adına, masa kurulabilir. Ama ana muhalefet partisinin genel başkanı da o masada olmak durumundadır" dedi.

Akşener, "Ben ve arkadaşlarım, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek üzere elbette o masada oluruz. Fikirlerimizi, tasarımlarımızı, taleplerimizi ortaklaştırmak için. Ama diyorum ki, sadece bizimle de olmaz. Çünkü o sistemin meşru bir zemin haline olması için ana muhalefet partisine de ihtiyaç var. Ana muhalefet partisi de orada olmak durumundadır" ifadesini kullandı.

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