Akşener: 40 kişiyiz bu siyasette, herkes birbirinin ciğerini bilir

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir otelde düzenlenen partisinin üye katılım töreninde yaptığı konuşmada "Biz 40 kişiyiz bu siyasette, herkes birbirinin ciğerini bilir. Eğer o ciğerleri biliyorsak, ciğerleri ur olanlar çok dikkat etmelidir" dedi.

İYİP'i "normal ve rahat bir zamanda kurmadıklarını" söyleyen Akşener "Yıkılmaz armada olarak nitelenen bir iktidar karşında, kaşınızı kaldırsanız suç olarak nitelendiği bir Türkiye’de bir siyasi parti kurduk, hep birlikte kurduk ve pek çok şeye göğüs gerdik" diye konuştu.

'28 Şubat'ın Akşener'ine kafir dendi'

Akşener "28 Şubat’ın Meral Akşener’ine kafir dendi ve o kafir sözünü sahada kullanmaya kalktılar, Allah’tan korkmadılar. 28 Şubat’ın Meral Akşener’ine gelen ölüm tehdidine ne kadar doğru oldu diyen gazetecimsi insanlar oldu. Benim bunu hak ettiğimi yazanlar söyleyenler oldu. Biz 40 kişiyiz bu siyasette, herkes birbirinin ciğerini bilir. Eğer o ciğerleri biliyorsak, ciğerleri ur olanlar çok dikkat etmelidir. Burada ciğerinde ur olan yoktur. Bizim içimizde ciğerinde ur olan yoktur" ifadelerini kullandı.

'Dün bağırıp çağıranlar bugün memleket masası diyorlar'

Akşener "Biz eğer o zor dönemde partimizi kurmamış olsaydık, bugün siyasette rekabet ortamının olması mümkün olabilir miydi? Biz, farklı bir siyasi partiyiz. Biz, kimseye düşman değiliz. Bize düşmanlık edenler dahil kimseye düşman değiliz. Biz sadece eleştirmeyiz çözüm önerisi de sunarız. Alıp uygulamak onların elinde. Bugün buraya gelirken basını taradım. İlginç bir şekilde hem sosyal medyada hem de basında memleket masası var. Memleket masasının kurulup kurulmayacağını soruyorlar. Memleket masası İYİ Parti’nin teklifi. Nedir memleket masası? Bütün siyasi partiler otursun, sorunları konuşalım, çözüm önerileri getirelim, herkes kazansın, Türkiye kazansın. Dün bağırıp çağıranlar, bugün memleket masası kurulsun diyorlar. İYİ Parti her konuda fikri olan ve bunları paylaşan bir siyasi parti olmaya devam edecek" dedi.

