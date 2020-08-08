Aksaray’da maske takma zorunlu hale getirildi, asker uğurlamaları yasaklandı

Aksaray'da Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, maskesiz dolaşmak ve asker uğurlama törenleri yasaklandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"İl sınırları dahilinde bulvar, cadde, sokak ve benzeri araç ve yaya trafiğine açık alanlarda, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Kamu kurumu çalışanlarının pandemi sürecinden etkilenmemeleri amacıyla, bina girişlerinde güvenlik görevlilerince maske kontrolü yapılacak ve maskesiz vatandaşlar kurumlara alınmayacaktır. Alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği 900 lira idari para cezası verilmesine karar verilmiştir."