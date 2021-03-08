Aksaray'da marketlerin indirim yapması yasaklandı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı "çok yüksek riskli" kırmızı kategoride yer alan Aksaray’da İl Hıfzıssıhha Kurulu, zincir marketler de dahil olmak üzere tüm market ve benzeri işyerlerinin indirim ve "damping’"adı altında yaptıkları kampanyaların durdurulmasına karar verdi.

Kurul kararın yurttaşların bir araya gelerek oluşturduğu yoğunluğun ve bulaşın azaltılması amacıyla alındığını bildirdi.

Ayrıca merkeze bağlı Çavdarlılar köyü, Bağlı köyü, Ceran köyü ve Bağlıkaya beldesinde vaka sayısındaki artış nedeniyle pozitif vakaların evlerinde kolluk kuvvetlerince izolasyona alınmasına karar verildi.

Aksaray’da, dün sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavlar da kapatılmıştı. Kentte haftasonu sadece süt üreticileri, sütlerin günlük toplanması gerektiği için seyreltilmiş şekilde çıkabildi.