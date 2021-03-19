AKP'nin yeni rant alanı okul bahçeleri: Eğitim alanlarını peşkeş çeken taslak

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında taslak protokol hazırlandığını, okul alanlarının ticarileştirilmesi için hazırlık yapıldığını söyledi.

Candan, “Milli Eğitim Bakanlığı'nı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’nı uyarıyoruz. Çocukların eğitim gördüğü alanlar sizin ticarethane alanlarınız değildir. Çocukların okul bahçelerini kiralayamazsınız, spor salonlarını kiralayıp işletemezsiniz. Süreci yakından takip edeceğiz. Uyarıyoruz bu taslak sadece taslak olarak kalsın. Taslağı protokole dönüştüren suç işler, yargıya taşırız. Sakın ola ki bu taslağı imzalamayın” çağrısında bulundu.

Candan, “Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında tamamı Hazine'ye ait olup, Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisli / tahsis edilecek olan taşınmazlarda yer alan / yapılacak olan okullardaki ticari amaçla kullanılması mümkün olan açık alan, salon ve benzeri (Büfe, kantin, çay ocağı, yemekhane ve kafeterya hariç) yerlerin ve yapıların Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından işletilmesi veya üçüncü kişilere kiralanması suretiyle bir taslak protokol hazırlandı” dedi.

Çevre Şehircilik Bakanlığı emlakçılık yapıyor

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu taslak okul bahçelerinin, spor salonlarının ve konferans salonlarının ticarileştirilmesi anlamına geliyor. Bunun işletmesini Çevre Şehircilik Bakanlığı alarak daha sonra üçüncü kişilere kiralayacak. Çevre Şehircilik Bakanlığı şimdide emlakçılık yapıyor, çocukların nefes alanlarını ticarileştirmeye hazırlanıyor. Okul ve eğitim alanı olan okul bahçelerini spor salonlarını ya konferans salonlarını kiralayarak rant elde etmeye çalışıyor. Çocukların mekanlarından elinizi çekin. Okul alanlarını peşkeş çeken bir protokol taslağı hazırlanıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın işi gücü bu mudur? Bunların içerisinde muhtemel tarihi okullar da vardır. Mimar Kemal Lisesi ve Mimar Kemal Ortaokulu’nu bahçesinin ranta açacaklar.”

Eğitim alanlarınız sizin ticarethaneniz değil

Candan, “İktidar okul bahçelerini kiralamaya kadar düştüyse vay bu ülkenin haline. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın elindeki okul alanlarını ve bahçelerini ticarileştirmek için taslağı hazırlayanların gözlerini rant bürümüş. Çocukların koşturacağı alanları bile kiralama yaklaşımı içerisine giren bu iktidar çocukları sevmiyor. Zaten bu online eğitimden sonra okul alanları kullanılmıyor diye ticarileştirme yaklaşımına girdiler, Oysa pandemi sürecinde okul bahçeleri, parklar, kamusal açık alanlarda eğitim alanları nefes alanları olarak kullanılmalı” diyerek sözlerini sonlandırdı.