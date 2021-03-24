AKP'nin 50 olan ve kongreyle sayısı 75'e çıkarılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun listesi belli oldu.
Mevcut kurulda yer almayan Bekir Bozdağ ve Binali Yıldırım'ın da listeye eklendiği görülürken, kongrede onaya sunulacak liste şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
AKP'nin yeni parti yönetimi belli oldu
AKP'nin 75'e çıkarılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun listesi ortaya çıktı.
Haber Merkezi
AKP'nin 50 olan ve kongreyle sayısı 75'e çıkarılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun listesi belli oldu.
Mevcut kurulda yer almayan Bekir Bozdağ ve Binali Yıldırım'ın da listeye eklendiği görülürken, kongrede onaya sunulacak liste şöyle: