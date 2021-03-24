AKP'nin yeni parti yönetimi belli oldu

AKP'nin 75'e çıkarılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun listesi ortaya çıktı.

Haber Merkezi

AKP'nin 50 olan ve kongreyle sayısı 75'e çıkarılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun listesi belli oldu.

Mevcut kurulda yer almayan Bekir Bozdağ ve Binali Yıldırım'ın da listeye eklendiği görülürken, kongrede onaya sunulacak liste şöyle:

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AKP kongresine hangi partiden kimlerin katıldığı belli oldu