AKP'nin yeni kadın kolları başkanı böyle duyuruldu: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle

İstanbul İl Başkanlığının ardından AKP'de bir değişiklik kararı daha alındı. 2015 yılından bu yana AKP Kadın Kolları Başkanı olan Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'ın yerine Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in aday gösterilmesi kararlaştırıldı.

Haberi AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Twitter hesabından duyurdu.

Kandemir açıklamasında "8 Mart Pazartesi günü gerçekleştireceğimiz 6.Olağan Genel Merkez Kadın Kolları Kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Düzce Milletvekilimiz Ayşe Keşir hanım adayımız olarak belirlenmiştir" ifadesini kullandı.

'Parti kararıyla ayrıldım'

2015 yılından bu yana AKP Kadın Kolları Başkanı olan Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Çam açıklamasında, 6 yıldır yürüttüğü AKP Kadın Kollar Başkanlığı görevinden parti kararıyla ayrıldığını belirtti. Çam, “Sn.Cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantıda 8Marttaki Kongremizde AK Parti Kadın Kolları Başkanı adayımızın Düzce Mv.miz Ayşe Kesir kardeşimin olması kararlaştırıldı 6 yıldır yürüttüğüm Bşk’lık görevimi büyük bir huzurla tecrübeli ellere teslim ediyorum. Tebrik ve dualarımla Sn Başkanım Hayırlı olsun” dedi.

Ayşe Keşir kimdir?

Özel televizyon kanallarında metin yazarlığı ve programcılık yapan Ayşe Keşir, ayrıca, Ayşe Gündoğdu ve Ayşe Kurucuoğlu müstear isimleriyle, çeşitli oyun ve senaryolar yazdı.

2001 yılında İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olduğu AKP’de, 2002 seçimlerinde İstanbul 3. Bölge SKM Basın Araştırma ve Anket Birim sorumlusu olarak çalıştı. 2005 yılında olağan kongre ile birlikte Genel Merkez Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

2009 yılında Ankara Altındağ İlçesi’nden Belediye Meclis Üyesi seçildi ve aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi oldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda kuruluşundan itibaren (2011) Bakan Danışmanlığı yaptı.

7 Haziran 2015 seçimlerinde 25. Dönem, 1 Kasım 2016 seçimlerinde 26. Dönem, 24 Haziran 2018 seçimlerinde 27. Dönem Düzce Milletvekili seçildi.

Çocuk istismarının önlenmesi için araştırma komisyonu kurulması önerisi 2016 yılında AKP'nin oylarıyla reddedilirken kürsüye çıkıp konuşan AKP Milletvekili Ayşe Keşir olmuştu. Keşir, "çocukların evrensel standartlarda bakılması" için Sevgi Evleri kurduklarını açıklamıştı. Kesir'in unuttuğu şeyse AKP'nin kurduğu Sevgi Evleri'nde yaşanan taciz ve şiddet olmuş, tepki çekmişti.