AKP’nin yeni İstanbul İl Başkanı 'ihale şampiyonu' şirketin ortağı çıktı

AKP'nin yeni İstanbul il başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin, Esenler Belediyesi’nden 2012-2020 arasında 41,9 milyon liralık ihale alan Ayn Medya şirketine ağustos ayında ortak olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Kamu İhale Kurumu kayıtlarına göre 2012-2020 arasında Esenler Belediyesi'nden en yüksek tutar ile ihale alan firmaların ilk sırasında Ayn Medya İletişim Reklam Organizasyon İnsan Kaynakları Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi bulunuyordu.

Şirket, 8 yılda belediyeden kültür sanat işleri için 41 milyon 961 bin 180 liralık 21 ihale almıştı. Esenler Belediyesi'nden aldığı ihalelerle büyüyen Ayn Medya hukuki ve mali yükümlülüklerini 2020'de Bilge Uluslararası Ticaret Limited Şirketi'ne devretti. Bu şirketin yarı yarıya ortaklarından birinin de yeni il başkanı Osman Nuri Kabaktepe olduğu ortaya çıktı. 8 yılda belediyenin aynı içerikli 21 ihalesini alan şirket, Kabaktepe ortak olduğundan bu yana geçen 7 ayda Esenler Belediyesi'nden henüz ihale almadı.