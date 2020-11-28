AKP'nin 'yeni' Dersim planı: Tarikatçılar yuvalandı

Dersim'de çok sayıda tarikatın ve dinci vakfın farklı isimler altında faaliyet yürüttüğünü ve en yoğun yuvalandıkları kurumun Munzur Üniversitesi olduğunu söyleyen Dersim Araştırmaları Merkezi (DAM) Başkanı Selman Yeşilgöz, üniversitede Birlik Vakfı ve Ensar Vakfı’nın etkin olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Rektör Ubeyde İpek’e yakın olarak bilinen Dr. Bülent Kar’ın Birlik Vakfı Tunceli Şube Başkanı ve Tunceli Eğitim Bir-Sen Başkanı olduğunu aktaran Yeşilgöz, öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Hikmet Esen’in Ensar Vakfı Tunceli Şube Başkanlığı’nı yaptığını açıkladı.

Öğretim Görevlisi Ahmet Zülfü Türkoğlu’nun da eski Elazığ AKP Milletvekili Abdulbaki Türkoğlu’nun yeğeni olduğunu hatırlatan Yeşilgöz, Türkoğlu’nun Birlik Vakfı Tunceli Şubesi’nin eski başkanı ve bir zamanlar Rektör İpek’in danışmanlığını yaptığını da ifade etti. Yeşilgöz Türkoğlu’nun geçen yıllarda taciz iddiaları ile gündeme geldiğini ve rektör İpek’in danışmanlık görevinden ayrıldığını ancak Tunceli MYO’da görevini sürdürdüğünü söyledi. DAM Başkanı Yeşilgöz, Birlik Vakfı’nın bir diğer yöneticisi olan Dr. Ekrem Akbulut’un ise kısa bir süre önce Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne geçiş yaptığını belirtti.