AKP'nin vekilliğini düşürmek istediği ilk isim bellli oldu

AKP ve MHP'nin HDP'li vekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik açıklamaları sonrası fezlekeler üst üste Meclis Başkanlığı'na ulaşmaya başladı.

MHP'nin HDP'ye yönelik kapatma davası başvurusu hazırlıkları için kullanacağı belirtilen Kobani eylemleri gerekçesiyle geçtiğimiz hafta Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dundar ve Pervin Buldan hakkında hazırlanan fezlekeler Meclis'e gelmişti.

Bu hafta ise Meclis Başkanlığı'na ulaşan 33 fezlekenin tam 28'inin HDP'li vekillere ilişkin olduğu haberi gündeme geldi.

Erdoğan'dan talimat

Fezlekeler art arda Meclis gündemine gelirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gibi bir açıklama geldi.

Erdoğan, "Bu konularla alakalı komisyonlarda müzakerelerini yapar. Sonra genel kurula gelir. Genel kurulda da hemen eller iner kalkar" derken, bu sözler tepki çekti.

MHP destekliyor, İYİP'ten de ilk açıklama geldi

MHP'nin Meclis gündemine gelecek dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin fezlekelere evet demesine kesin gözüyle bakılıyor.

Millet İttifakı üyesi İYİP'ten gelen ilk açıklama fezlekelerin destekeleneceği yönünde oldu.

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Biz HDP’yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dillerini problemli görüyoruz. Dolayısıyla TBMM’de bu üslupla siyaset yapmalarını uygun bulmuyoruz. Evet diyeceğiz” ifadesini kullandı.

İYİP'li bazı yetkililerden ise "önce fezlekelerin içeriğini görmemiz gerekiyor" açıklaması geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise, Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya tepki gösterirken, bunun vekillerin iradesine açık bir müdahale olduğunu dile getirdi.

'Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürülecek' iddiası

Gündeme gelen iddialara göre, AKP'nin vekilliğini düşürmek için hedef alacağı ilk isim Ömer Faruk Gergerlioğlu olacak.

İçişleri Bakanı Soylu'nun "karakol ve cezaevlerinde çıplak arama" iddiası nedeniyle terörist ilan ettiği HDP Kocaeli Milletvekil Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. 19 Şubat'ta alınan bu kararın vekilliğin düşürülmesi için kullanılacağı ifade ediliyor.

Gare paylaşımı nedeniyle de hakkında soruşturma başlatılan, cezaevindeki cemaatçilere yönelik açıklamaları nedeniyle AKP tarafından hedef alınan Gergerlioğlu'na ilişkin bir yazı kaleme alan Sözcü yazarı İsmail Saymaz, "TBMM Başkanlığı'ndan öğrendiğim kadarıyla Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürülecek" dedi.

Ancak AKP'nin Gergerlioğlu ile yetinmeyeceği, sayının artabileceği öne sürülüyor.