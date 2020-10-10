Konya Valiliği, Ermenekli madencilerin eylemini engellemek için eylem yasağı kararı almıştı.

TKP Konya İl Örgütü, Konya Valiliği'nin eylem yasağı kararına tepki gösterirken, yaptığı açıklamada, "Bu kararın Ermenekli maden işçilerinin hakları için mücadele ettikleri bir dönemde alınması bizleri şaşırtmadı. Haklı mücadelelerinde Ermenekli işçilerin yanındayız" ifadesini kullandı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

AKP’nin Valileri patronlara çalışmaya devam ediyor

Konya Valiliği Covid-19 gerekçesiyle 9-23 Ekim tarihleri arasında il genelinde yapılacak tüm toplu etkinlikleri yasaklama kararı aldı.

Bu kararın Ermenekli maden işçilerinin hakları için mücadele ettikleri bir dönemde alınması bizleri şaşırtmadı.

12 Ekim'de Uyar Madencilik'e ait Özbey Yem Fabrikası önünde üç gün süreyle çadır kurarak eylemlerine devam etme kararı alan maden işçilerinin direnişinin, bu kararla engellenmeye çalışıldığı gün gibi açıktır.

Açılış törenlerinde, AKP mitinglerinde bahsi bile geçmeyen pandemi, işçilerin hak arayışlarında tekrar hatırlanıyor. AKP bu tarihler arasında bakanların da katılımıyla kongrelerini düzenleme ve açılış gerçekleştirme planları yapmaya devam ediyor. Valiliğin kararının AKP için geçerliliği olup olmayacağı tartışma konusu dahi olmazken, kararın emekçiler için bir yaptırıma dönüşeceği başka örneklerde de görülmüş, yaşanmıştır.

Emekçilerin hak arama mücadelelerinin keyfi yasaklarla engellenmesine izin vermeyeceğiz!

Haklı mücadelelerinde Ermenekli işçilerin yanındayız.

Halkımızı 12 Ekim'de Özbey Yem Fabrikası önünde Ermenekli maden işçileriyle dayanışmaya davet ediyoruz.

TKP Konya İl Örgütü