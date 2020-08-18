AKP'nin üyelere her hafta test yaptırma talimatı verdiği iddia edildi

AKP Genel Merkezi'nin partililere her hafta koronavirüs testi yaptırma talimatı verdiği ve bunu zorunlu kıldığı iddia edildi.

Burdur Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Nihat Ülkü, AKP İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık'ın yapılan bir toplantıya geç kaldığı sırada bunu itiraf ettiğini söyledi.



Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in de bulunduğu toplantıda AKP'li Akbıyık'ın, Ercengiz'in "Geçmiş olsun, bir belirti mi var?" sorusuna "AK Parti Genel Merkezi’nin talimatıyla AK Partililer her hafta Covid-19 testi yapmak zorunda" cevabını verdiği iddia edildi.

Yol TV'ye konuşan Nihat Ülkü "Rutin bir kontrol denildi, bizler şaşırdık. 'Sizinki can da bizimki patlıcan mı?' diye sorduk, gülüştüler" dedi.