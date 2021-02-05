AKP'nin Twitter planı: En kısa zamanda milli sosyal medya...

Twitter'ın Süleyman Soylu ve Devlet Bahçeli'nin mesajlarına getirdiği kısıtlamaya ilişkin AKP'den açıklama geldi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Trump'ın sosyal medya hesaplarına da engel konulduğu süreçte de bunları söyledik. Görülüyor ki aslında kendileri de politik bazı tavırları taşıyorlar. Kendi kanaatlerini bir veri olarak dayatmaya çalışıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Türkiye'nin en kısa zamanda milli sosyal medya platformunu kurması gerekiyor. Bu konuda çalışmalar da var. Kendi milli uygulamalarımızı güçlendirmemiz lazım" dedi.

Fotoğrafa ilişkin açıklama

AKP kongresine katılmak için Gaziantep'e giden Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ı ziyareti sırasında çekilen fotoğraf nedeniyle tepki çekmişti.

Kurtulmuş, fotoğrafa ilişkin şöyle konuştu:

"Gaziantep'teki 10-15 dakikalık ziyaretten nasıl böyle bir sonuç çıkardılar? Benim bir siyasi, bir de öğretim üyesi kimliğim var. Çok sayıda öğrencim vardır. Rektöre ziyaretim de siyasi bir ziyaret değildir. Bir kelime siyasetten bahsedilmemiştir. Doktora öğrencilerimden biridir. Arif de hocasını makamında karşılayan bir öğrenci olarak hislendi. Bu hoca-talebe ilişkisi içinde bir ziyarettir. Her şeyi politika malzemesi olarak görmek isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalır. Orada bir hoca olarak bulundum. Bir öğrencinin öyle bir makamda bulunmasından dolayı o odaya gittim. Sayın Rektör de hocasını karşılamanın verdiği sevinçle bize yerini gösterdi."