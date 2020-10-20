AKP'nin 'Sen kimsin?' klibine gençlerden binlerce yanıt

AKP Gençlik Kolları'nın 'Sen kimsin?' video klibine binlerce genç yanıt verdi.

Haber Merkezi

AKP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından dün akşam bir video paylaşıldı.

"Sen kimsin?" isimli video, "Gençsin, daha yeni başlıyorsun. İşin çok, derdin çok ama asla yalnız değilsin" diye başlıyor.

Sözkonusu videoda Erdoğan'ın sürekli andığı gerici Abdülhamit'ten, siyasal islamın sembol ismi Necmettin Erbakan'a çok sayıda isim bulunuyor.

Türkiye'de kadınların örtünmeleri için 1960'lardan beri sürdürdüğü faaliyetlerle bilinen ve Emine Erdoğan'ın da taktığı "Şulebaş" adlı türban tasarımının "mucidi" diye tanınan gerici yazar Şule Yüksel Şenler de anılıyor.

Video, "Sen Türkiyesin, ümmetin umudusun. Recep Tayyip Erdoğan'sın. Gençsin önde yürü. İnandığın yolda yürü" diye sona eriyor.

Gençlerden yanıt gecikmedi

AKP Gençlik Kolları'nın paylaştığı videoya paylaşımın ardından gençlerden binlerce yanıt geldi. #Senkimsin etiketi Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

Klibe gelen yanıtların bir bölümü şöyle: