AKP'nin 'Sen kimsin?' klibine gençlerden binlerce yanıt

AKP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından dün akşam bir video paylaşıldı.

"Sen kimsin?" isimli video, "Gençsin, daha yeni başlıyorsun. İşin çok, derdin çok ama asla yalnız değilsin" diye başlıyor.

Sözkonusu videoda Erdoğan'ın sürekli andığı gerici Abdülhamit'ten, siyasal islamın sembol ismi Necmettin Erbakan'a çok sayıda isim bulunuyor.

Türkiye'de kadınların örtünmeleri için 1960'lardan beri sürdürdüğü faaliyetlerle bilinen ve Emine Erdoğan'ın da taktığı "Şulebaş" adlı türban tasarımının "mucidi" diye tanınan gerici yazar Şule Yüksel Şenler de anılıyor.

Video, "Sen Türkiyesin, ümmetin umudusun. Recep Tayyip Erdoğan'sın. Gençsin önde yürü. İnandığın yolda yürü" diye sona eriyor.

Gençlerden yanıt gecikmedi

AKP Gençlik Kolları'nın paylaştığı videoya paylaşımın ardından gençlerden binlerce yanıt geldi. #Senkimsin etiketi Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

Klibe gelen yanıtların bir bölümü şöyle:

Ben, çocukları üşümesin diye saç kurutma makinesini açıp , yan odada kendini asan Emine Akçay'ım.. pic.twitter.com/Qst7rfBtoe — Selçuk (@kalevala52) October 20, 2020

Ben Ali İsmail Korkmaz'ım. Dövülerek katledildim. pic.twitter.com/3yt4LRA4ml — arkeoloji dünyası (@arkeolojidnyasi) October 20, 2020

Ben, Çorlu tren kazasında "Benim torunumu iki parça çuval gibi diktiler!" Diyen dedeyim... pic.twitter.com/Ke7Kf31BNw — Şevki Buğra Yanık (@bugray007) October 20, 2020

Ben göz yumduğunuz Ankara garı patlamasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Veysel Atılgan'ım. pic.twitter.com/gEv1c9GUu2 — ubernova (@ubbernova) October 20, 2020

Ben "Bir araba, bir ev veya herhangi bir şey uğruna yıllarımı aylarımı harcamak istemiyorum" diyip 18 yaşında tüm umutları tükenen Furkan Celep'im pic.twitter.com/CDjQTp9IzH — justnida (@nidabutalive) October 20, 2020