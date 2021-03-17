AKP'nin seçim oyunu: 'Genel oy hakkını çalmak için her yol deneniyor'

Medyada AKP'nin hazırladığı seçim taslağında yeni il seçim kurulu düzenlemesine gitmeyi planladığına dair haberler yer almaya başladı.

Buna göre, YSK’nın il seçim kurullarını belirleme hakkına sahip olmasına yönelik düzenlemeye gidilmek isteniyor.

Söz konusu değişiklik planına Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya da bugünkü köşe yazısında yer verdi.

'Pazarlık için nabız yoklaması yapılıyor'

Eski Anayasa Mahkemesi Raportörü ve soL yazarı Ali Rıza Aydın, söz konusu düzenleme planına ilişkin yaptığı değerlendirmede, AKP'nin seçim yasalarıyla oynama alışkanlığını sürdürdüğüne dikkat çekti.

Aydın, "Henüz Meclise sunulan bir teklif ortada yok ama parça parça sızdırılan haberlerle, bir çeşit nabız yoklaması da yapıyorlar. Yoklamanın hedefi aslında pazarlık yapabilecekleri siyasal partiler ve ittifak hesapları. Pazarlık konularına göre tasarılarında değişiklikler yapabilecekler" dedi.

Seçim barajını yüzde 10'dan aşağıya çekmenin AKP için iyi bir koz olduğunu söyleyen Aydın, "Daraltılmış bölge sistemiyle meşguller. Yüzde 7'yi duyurdular. Buna ek olarak seçim bölgelerinin sayısını artıracaklar. Bölgeleri belirlemek için de simülasyonlar yapıyorlar. Hangi bölgeden en çok oyu alırız hesapları yapıyorlar" diye konuştu.

'Kadrolarla ve kurulların bileşimiyle oynuyorlar'

Önem verdikleri diğer bir konunun seçim yönetim ve denetimi olduğunu vurgulayan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilindiği gibi seçim yönetim ve denetimi YSK-il seçim kurulları-ilçe seçim kurulları-sandık kurulları piramidinden oluşan bir örgütlenmeyle yapılıyor. Seçimi öncesiyle sonrasıyla bütünsel olarak okusalar da seçim yönetimi ve denetimine önem veriyorlar.

Bu konuda klasik yöntem kadrolarla ve kurulların bileşimiyle oynamak. Yargıda ve bürokraside yıllardır uyguladıkları bu yöntemde becerikliler. Yargı ellerinde ama bununla da yetinmeyecekleri anlaşılıyor. Geçmişten gelen kimi kadroları temizleyemediler. Mevcut durumda il seçim kurulları ilin en kıdemli yargıcı başkanlığında oluşuyor. En kıdemli başkanı her zaman kontrolleri altında tutamayabiliyorlar. Hukuku bilen ve uygulayan kıdemli yargıçlar işlerine gelmiyor. Bu nedenle de müdahale etmeleri zor olan en kıdemli yargıç yerine YSK'ce belirlenecek yargıç gibi bir yöntem üzerinde çalışmaya başladılar.

Seçimle kandırırken, seçimin her alanında kendilerini güvenceye alacak tüm engelleri ortadan kaldırmayı amaçlıyorlar. Genel oy hakkını çalmak için her yol deneniyor.

TKP'nin 'Genel oy hakkı ve seçim sistemi üzerine' konulu broşürü bunları ayrıntılı anlatıyor. Egemenlerin siyaseti uğruna yapılan adaletsiz seçim hukukunu temizlemeden, hukuku genel oy hakkının eşitliği ve adaletinin güvence araçları arasına sokmadan genel oy hakkının varlığıyla yetinilemez. Genel oy hakkı, hukukun üstünde mücadelelerle ve ilişkilerle yaşam geçer."