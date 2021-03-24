AKP'nin mevcut MKYK'sından 21 kişi liste dışı kaldı

AKP’nin yeni 75 kişilik Merkez Karar ve Yürütme Kurulu için adaylar belli oldu.

Mevcut MKYK’daki 21 isim liste dışı kaldı. Liste dışı kalan isimler arasında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da var.

Mevcut MKYK üyesi Vildan Polat yedek üye olarak aday gösterilirken, liste dışı kalan isimler şunlar:

Ahmet Arslan (Kars Milletvekili)

Ahmet Sorgun (Konya Milletvekili)

Ahmet Tan (Kütahya Milletvekili)

Cevdet Yılmaz (Bingöl Milletvekili)

Erol Kaya (İstanbul Milletvekili)

Eyüp Özsoy (İstanbul Milletvekili)

Gökçen Özdoğan Enç (Antalya eski milletvekili)

Harun Karacan (Eskişehir Milletvekili)

Hatice Kübra Öztürk Gökkaya

Hatice Merve Tatar

İffet Polat (İstanbul Milletvekili)

Lütfi Elvan (Hazine ve Maliye Bakanı)

Mahir Ünal (AKP Genel Başkan Yardımcısı)

Mehmet Akif Kalaycı (AKP Genel Sekreter Yardımcısı)

Metin Yavuz (Aydın Milletvekili)

Mustafa Ataş (İstanbul Milletvekili)

Mahmut Atilla Kaya (İzmir Milletvekili)

Osman Nuri Gülaçar (Van Milletvekili)

Tuğba Işık Ercan

Yavuz Subaşı (Balıkesir Milletvekili)

Zehra Taşkesenlioğlu Ban (Erzurum Milletvekili)



