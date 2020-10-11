AKP'nin maden şirketlerine kıyak planı Meclis'te

AKP’nin maden yasasında değişiklik planı Meclis komisyonunda. Kanun teklifine göre maden şirketleri arama izninden sonra faaliyete hemen geçebilecek, alanı istedikleri şekilde izinsiz büyütebilecekler.

Kanun teklifinde ilk imza sahipleri olarak AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu yer aldı.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre maden şirketleri arama izninden sonra faaliyete hemen geçebilecek, alanı istedikleri şekilde izinsiz büyütebilecekler. Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge zorunluluğu da kaldırılıyor.

AKP’nin Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi şöyle:

“Teklif ile; maden, doğal gaz ve elektrik sektöründe faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yatırımcılarının faaliyet alanlarındaki ihtiyaçlarına yönelik yapılacak düzenlemeler ile; 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda yapılması öngörülen değişiklikler ile ruhsat temdit başvurularında idareden kaynaklanan değerlendirme süresinde yaşanacak gecikme hâlinde işletmenin faaliyetine devam edebilmesine imkân sağlanması,

Söz konusu Kanununa göre ruhsat bedelinin yatırılmayan kısmının hesaplanacak gecikme zammı oranında artırılmak suretiyle tahsili yoluna gidilmesi, maden arama ve işletme, ruhsatların verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlar dışında 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğunun kaldırılması,

‘Mücavirdeki sahalara’ ibaresinin ‘ruhsat alanı dışındaki mücavir sahalara tedbirsiz ve dikkatsiz faaliyetler sonucu meydana gelen’ şeklinde netleştirilmesi ve bu suretle ruhsat alanı içindeki taşmalara ayrıca cezai işlem tesis edilmemesi, ‘İthalatçı şirket’ tanımında değişiklik yapılması, ‘Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası (OTSP)’ ve ‘son kaynak tedariki’ tanımlarının yapılması,

Dağıtım şirketlerince LNG ve CNG yöntemlerinin kullanılabilmesine ve mevcut doğal gaz iletim ve dağıtım şebekelerinin LNG veya CNG yöntemleriyle beslenmesine imkân tanınması, Yapı Kayıt Belgesi alan yapının bulunduğu bölgenin uygulama imar planı olmaması veya uygulama imar planı olmakla birlikte yolların imar mevzuatına uygun olarak açılmamış olması hâlinde belirli şartlarda doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından bu bölgelere şebeke yatırımı yapılabilmesi amaçlanmaktadır."

68 ilde 766 maden sahası ihalesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) 68 ilde toplamda 766 adet maden sahası için Eylül ayında ihale başlatmıştı.

İhaleye çıkarılan madencilikle ilgili alanlar, çoğunlukla orman ve mera alanları ile sulak ve verimli tarım alanlarını kapsıyor. Yaklaşık 892 bin 894 hektar (300 bin futbol sahası büyüklüğünde) alanı kapsayan maden arama ve işletme ihaleleri 28 Eylül'de sona erdi.

Çevre paylaşımları dikkat çekti

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde ilk imza sahibi olan AKP İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı “Doğanı sev çevreni ve şehrini koru” temalı fotoğraf ile Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun “Ülkemizin eşsiz doğasını koruyarak, daha yeşil, daha güzel bir Türkiye için bütün faaliyetlerimizi ve projelerimizi çevre odaklı yürütüyoruz” ifadeleri dikkat çekti.