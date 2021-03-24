AKP'nin kongresine 'lebalep' geliyorlar

AKP'nin Ankara'da yapacağı kongreye katılmak için kaldırılan otobüslerdeki görüntülerde hiçbir salgın tedbiri alınmadığı görüldü. Kongrede yine binlerce kişinin bulunması bekleniyor.

Haber Merkezi

AKP'nin 7. Olağan Kongresi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kongre için Türkiye'nin dört bir tarafından Ankara'ya 'lebaleb' otobüsler kaldırıldı.

Görüntülerde salgın tedbirlerinin alınmadığı görüldü.

Daha önce AKP'nin Karadeniz'de yaptığı kongreler sonrası bölgedeki vaka sayılarında hızlı bir artış yaşanmıştı.

Riskli iller arasına giren ve vaka sayılarında artış yaşanan Ankara'da toplanacak kongreye çeşitli illerden otobüsler kaldırılmasının kentteki tabloyu nasıl etkileyeceği merak konusu.

Haber

AKP'ye her yer mavi: 'Lebaleb' kongreler tam gaz sürüyor