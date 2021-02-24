'AKP'nin kongre delegelerine test yapıldı' iddialarına İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

AKP'nin İzmir Kongresi'ne katılan ve saha bölümünde bulunan protokol üyeleri ve delegeler için ise test zorunluluğu getirildiği haberlerinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı.

Kentte Covid-19 vaka sayısının stabil seyrettiği, salgın poliklinikleri ve PCR laboratuvarlarının sıkıntısız şekilde kesintisiz hizmet vermeye devam ettiği söylenen açıklamada "Herhangi bir kişi, ekip veya gruba özel bir işlem yapılması söz konusu değildir" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"An itibariyle ilimizdeki vaka sayıları stabil seyretmekte olup hastanelerimiz pandemi poliklinikleri ve PCR laboratuvarlarımız sayı ve süre sıkıntısı olmadan vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermektedir. İlimizdeki bütün hastanelerde pandemi polikliniğine başvuran hastaların tümüne hekimlerce uygun görülen tetkikler yapılmaktadır. Bu konuda herhangi bir kişi, ekip veya gruba özel bir işlem yapılması söz konusu değildir. Haberde yer alan ve parti il teşkilatınca delegelere gönderildiği iddia edilen SMS mesajı bilgimiz dahilinde olmayıp, o gün yapılan test sayısı ile diğer günler arasında belirgin bir fark gözlemlenmemiştir."

AKP salgın günlerinde hiçbir önlem almadan, yüzlerce otobüs dolusu partiliyi kapalı spor salonlarına doldurmuş, çevre il ve ilçelerden otobüslerle partiliyi kent merkezindeki kongre salonuna taşımıştı.