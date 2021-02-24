AKP'nin kongre delegelerine kamu hastanelerinde test yapıldı!

Salgın günlerinde hiçbir önlem almadan, yüzlerce otobüs dolusu partiliyi kapalı spor salonlarına dolduran AKP, kongreye katılan ve saha bölümünde bulunan protokol üyeleri ve delegeler için ise test zorunluluğu getirmiş.

Birgün'den Berkay Sağol'un haberine göre, AKP İzmir İl Başkanlığı tarafından ilçe başkanlarına gönderilen mesajda, “Çok değerli ilçe başkanlarım, Pazartesi yapılacak olan il kongremize katılım sağlayabilmek için Pazar günü, sizlerin ve tüm delegelerinizin Covid-19 testlerini yaptırmaları gerekmektedir. Pazar Günü testi olmayan hiçbir delege kongreye katılım sağlayamayacaktır. Test yapılabilecek yerler: 09.00-15.00 saatleri arasında metropolde oturanlar; Çiğli Arş. Devlet Hastanesi, Katip Çelebi Ünv. Atatürk Eğitim Arş. Hastanesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde, metropol dışında oturanlar; Bulundukları ilçenin devlet hastanelerinde yaptırabilirler” denildi.

Mesajın sorulduğu Sağlık Bakanlığı kaynakları konuya ilişkin bir açıklama yapılmayacağını belirtti.

Test yaptırma zorunluluğu olan delege ve protokol bölümünden bir kare